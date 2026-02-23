Bajenstjärnan paff – nytt hopp efter beskedet

Emil Krafth och Emil Holm går båda skadade. Graham Potter fanns på plats på Hammarby-Brage.

Hampus Skoglund borde därför vara på förbundskaptenens radar inför trupputtagningen till VM-playoffet.

– Jag visste inte att de var skadade. Otur för dem, men tur för någon annan, säger 21-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Graham Potters närvaro på 3Arena i fredags blev en rejäl snackis. Vilka spelare i Hammarby spanade Sveriges förbundskapten in?

Kapten Nahir Besara trodde på Hampus Skoglund, Victor Eriksson och Markus Karlsson. Den förstnämnde har själv nosat på A-landslaget då han under Jon Dahl Tomasson tränade med laget i Marbella när Skoglunds U21-landslag var på samma ort.

Men annars har högerbacken fått nöja sig med Daniel Bäckströms U21-landslag, men med tanke på ryktena om både Serie A och La Liga är frågan om det inte är är dags för A-landslaget nu?

– Nej, det är tag kvar dit. Jag fokuserar på mig själv, jag försöker inte tänka på det. Det kommer när det kommer, säger Skoglund till FD.

Visste du om under matchen att Potter kollade 90 minuter på er mot Brage?

– Nej, jag hade ingen aning om det. Men att han var på plats är ju ett bra tecken. Det finns inte jättemånga högerbackar i landslaget och målet är förstås att ta sig dit.

Precis, Emil Holm och Emil Krafth är båda skadade – Alexander Bernhardsson har precis kommit tillbaka från skada. Det borde öppna för dig?

– Jaha… jag visste inte att det var så pass.

Du sa ju att det inte finns så många högerbackar?

– Ja men jag menade mer allmänt. Otur för dem att de är skadade, men tur för någon annan som i så fall kan ta den platsen.

Många i Hammarby vill se sin lagkapten Nahir Besara i landslaget – som själv menar att han är för gammal för att komma med. Men för Skoglund vore det bara rimligt att se sin lagkapten i Blågult.

– Jag tycker att han absolut förtjänar en plats där. Han är sådan klass, en riktigt fin spelare. En av de bästa som jag spelat med och jag har lärt mig mycket av honom.