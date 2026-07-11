Uppgifter: Siltanens miljonflytt spriker

Matias Siltanen var nära att skriva på för Toulouse.

Nu ser affären ut att kollapsa, enligt Expressen.

Matias Siltanen. Foto: Bildbyrån

Under veckan har det kommit uppgifter om bud i mångmiljonklassen för Djurgårdens finska talang Matias Siltanen. Budgivaren är den franska klubben Toulouse.

Uppgifter till FotbollDirekt har tidigare gjort gällande att blåränderna fick ett bud på 60 miljoner kronor för finländaren redan i vintras, ett bud som avslogs.

Under veckan ska förhandlingarna med Toulouse tagits upp igen. Enligt Expressen rörde det sig då om ett bud på 66 miljoner kronor.

Nu har sagan fått en ny vändning. Uppgifter från Expressen menar nu att förhandlingarna har strandat och att affären därmed riskerar att kollapsa. Anledningen ska vara att Djurgården vill ha ännu mer betalt för finländaren.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat om en önskad prislapp på 100 miljoner kronor. Den summan verkar Toulouse inte vara villiga att bemöta.

Matias Siltanen anslöt till Djurgården 2025 och har hittills spelat 39 allsvenska matcher för klubben.