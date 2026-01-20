Beskedet: Då tackas Oscar Lewicki av
Oscar Lewicki lägger skorna på hyllan när kontrakt med Malmö FF går ut.
Senare i vår kommer han att bli avtackad av Skåneklubben.
Detta i samband med MFF:s hemmapremiär.
Nyligen kom beskedet att Oscar Lewicki lägger skorna på hyllan i samband med att kontrakt med Malmö FF löper ut vid årsskiftet.
Efter sex SM-guld, fem gruppspel i Europa League, två cuptitlar, två gruppspel i Champions League och totalt 362 matcher i MFF-tröjan väljer han att tacka för sig.
Denna tisdagskväll meddelar Malmö FF när Lewicki kommer att tackas av och det kommer han att göra i samband med Malmö FF:s hemmapremiär i allsvenskan mot Gais.
Även Martin Olsson lämnar Malmö FF i samband med att hans kontrakt går ut och MFF meddelar i samma veva att även Olsson kommer att tackas av under en hemmamatch under säsongen, dock längre fram.
