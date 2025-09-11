”Jag var övertygad att han inte skulle spela kvar här”

STOCKHOLM. Tobias Gulliksen försvann, Tokmac Nguen blev kvar – eller?

Faran från Saudiarabien finns fortsatt kvar där transferfönstret stänger 23:e september.

– Men hade du frågat mig för en månad sedan var jag övertygad om att han inte skulle spela kvar i Djurgården, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården ställde över Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen i sista matchen före uppehållet.

Det blev seger med 4-0 borta mot Norrköping utan de två norska stjärnorna.

Nu är Gulliksen såld för stora pengar till Rapid Wien medan Tokmac Nguen fortsatt huserar i Djurgården – och det mesta tyder nu på att han fullföljer sitt kontrakt som löper ut efter säsongen.

– Absolut, han är här och tränar, säger sportchef Bosse Andersson och fortsätter:

– Men hade du frågat mig för en månad sedan var jag övertygad om att han inte skulle spela kvar i Djurgården.

Men faran att tappa Nguen är inte över. Det finns intresse från Saudiarabien där transferfönstret fortsatt är öppet. Det var någonting som FotbollDirekt kunde rapportera om i slutet av augusti.

– Vi är i samma sits med Tokmac som Hammarby var med Pinas med ett halvår kvar på kontraktet, säger Andersson och syftar på Bajens försäljning av sin vicekapten till saudiska Al Kholood som enligt sportchef Mikael Hjelmberg gav bra pengar.

Skjuter ner Cypern direkt: ”Tror de skriver mycket som inte är sant”

Frågan är hur kittlande det hade varit för Djurgården att göra som Hammarby och sälja en av sina viktigaste spelare för att få klirr i kassan?

– Man sätter ju spelaren i centrum. Det här är en ganska svår värld. Vi har två utlänningar för mycket och det är inte optimalt, men det går att hantera en höst givetvis, säger Andersson och fortsätter:

– Vi har haft diskussionen och vi får se vad det blir. Vi har vetat vad Tokmac velat och han har vetat vad vi kan göra. Som sagt, för en månad sedan var jag övertygad om att han inte skulle bli kvar i Djurgården säsongen ut.

’På Cypern skrevs det om att Nguen mer eller mindre var klar för Omonia Nicosia. Vad hände där?

– Det är så mycket spekulationer hit och dit. Vi har aldrig diskuterat med någon cypriotisk klubb. Jag tror de även på Cypern skriver mycket som inte är sant, säger Andersson och skrattar.