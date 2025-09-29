STOCKHOLM. Han kunde ha hamnat i Red Bull Salzburg, men blev kvar i Djurgården.

Nu kan August Priske komma till en helt annan hylla i vinter.

– Bosse säger att jag ska till Premier League nu, säger Priske och skrattar i den mixade zonen efter sitt hattrick i galna 8-2-segern mot Sirius.

Foto: Bildbyrån

Två mål i våras – tolv mål efter sommaruppehållet.

August Priskes förvandling har varit monumental.

Mot Sirius under måndagskvällen slog dansken till med ett hattrick i den galna 8-2-krossen mot IK Sirius.

– Ett hattrick när vi gör åtta mål är kanske inte största bedriften, men så klart att jag är glad, säger Priske ödmjukt efteråt.

De tre baljorna mot Uppsalalaget gör att Priske alltså gjort tolv mål sedan allsvenskan tog paus i juni månad.

– Det är en större bedrift, det är fett. Men vi har bra spelare, det är nice och kul att spela här, fortsätter Priske.

Nu är dansken dessutom bara ett mål bakom skytteligaledande Ibrahim Diabete och Nahir Besara som gjort 15 mål vardera. Men när FD frågar succéspelaren om han får nypa sig i armen kring att han faktiskt kan ta hem allsvenskans skytteliga skakar han på huvudet.

– Nej jag vet inte faktiskt, det är ingenting som jag funderar över. Händer det så är det väldigt nice, händer det inte så gör det inte det. Nu ska vi krossa Degerfors i nästa match.

Priske om danska A-landslaget: ”Hade förvånat mig väldigt mycket”

Inför förra landslagssamlingen hoppades Priske bli uttagen. När FD då frågade Djurgårdens anfallare om det var A-landslaget eller U21 som han syftade på skrattade Priske.

”Jag tror inte ens att jag är nära där”, sa han om A-landslaget.

”Jag hoppas på U21, A-lagstruppen tror jag inte på ännu”, fortsatte han.

Det blev U21, för första gången i Priskes karriär. Och visst blev det också mål i första samlingen.

Nu stundar snart ny uttagning. Priske har sedan förra landslagssamlingen sänkt Malmö FF och nu svarat för ett hattrick. Fyra mål på tre matcher, men ändå vågar han inte hoppas på A-landslaget.

– Nej, det tror jag inte på. Det hade förvånat mig väldigt mycket om jag kommit med där nu i så fall.

”Bosse är bra på att sälja spelare…”

I slutet av sommarfönstret fick Djurgården ett stort erbjudande från Red Bull Salzburg, men Priske blev kvar i blårandigt.

”Jag och Bosse hade ett bra snack och vi var eniga om att det bästa för mig var att stanna här”, förklarade Priske för FD i början av september.

Nu efter 8-2 mot Sirius kom sportchef Andersson ut i mixade zonen och konstaterade att Priske inte längre är aktuell för spel i Österrike, att han redan klättrat upp till en annan hylla. ”Han ska till Premier League” sa Andersson och skrattade.

När Priske får höra sin sportchefs ord skrattar han också, likaså när frågan kommer om egna framtiden efter megasuccén.

– Jag vet inte faktiskt, men Bosse säger att jag ska till Premier League nu, han sa det efter matchen. Men jag vet inte, vi får se. Bosse är bra på att sälja spelare, avslutar anfallaren.