”Då hade jag aldrig kommit till Djurgården”

Tokmac Nguen kan ha gjort sin sista match i Djurgården.

Men att pengarna inte skulle vara tillräckliga för att stanna i blårandigt slår han ifrån sig kring.

– Jag har aldrig varit en sådan som bara går efter pengar, då hade jag aldrig ens kommit till Djurgården, säger norrmannen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Albin Ekdal tackades av efter allsvenska avslutningen mot Öster i söndags.

Nyblivne fotbollspensionären Ekdal är en av fyra spelare med utgående kontrakt. Övriga tre spelare vars avtal nu löper ut är Rasmus Schüller, Marcus Danielson och Tokmac Nguen.

Medan mycket pekar på att Schüller och Danielson kommer förlänga har det setts betydligt svårare med Nguen som var nära att lämna redan i somras för såväl Omonia Nicosia som saudiska Al-Najma.

Men nyligen berättade Nguen för FotbollDirekt att han tackat nej till stora pengar från utlandet, att pengar inte är allt för honom.

Det står han fast vid nu när allsvenskan är över.

– Jag har aldrig varit en sådan som bara går efter pengar, då hade jag aldrig ens kommit till Djurgården från första början, säger Nguen som kom inför förra säsongen från ungerska Ferencváros.

– Det är många faktorer att tänka på, vad som blir bäst i vinter. Jag har min familj att tänka på till exempel, tillägger Nguen vars familj som i fjol bodde i Stockholm flyttade tillbaka till Norge det här året.

För trots att många redan räknat bort den 32-årige norrmannen från Djurgårdens ekvation 2026 vet han själv inte om han kommer stanna eller inte.

– Jag är trött på den frågan nu, säger Nguen och skrattar.

– Jag fattar att den ställs, men helt ärligt har jag inget svar på den frågan.