DERBYELVAN: Jämnt skägg mellan Djurgården och Bajen

Djurgården jagar första derbysegern för säsongen, tabelltvåan Hammarby ska försöka ta en trea i jakten på överlägsna serieledaren Mjällby.

Här kommer den gemensamma derbyelvan signerad undertecknad i en 3-5-2-formation.

Video Warner Hahn om landslagsuppehållet med Suriname

***

Warner Hahn

En av allsvenskans bästa målvakter som sällan gör en dålig match. Dessutom en stor ledare på planen för Hammarby och given här i konkurrensen med Djurgårdens Filip Manojlović och Jacob Rinne.

*

Victor Eriksson

Borde i min mening kommit med i senaste landslagstruppen efter sin fina sommar både i allsvenskan och Europaspelet. Lär vara högaktuell för utlandsflytt i vinter. En av seriens bästa om inte DEN bästa mittbacken i allsvenskan.

Marcus Danielson

Fortfarande Djurgårdens bästa försvarare. Håller ihop backlinjen oavsett om det är Miro Tenho eller Jacob Une bredvid sig. Oerhört viktig på fasta situationer.

Keita Kosugi

En tidsfråga innan den 19-årige japanen gör en Samuel Dahl och lämnar Djurgården för en betydligt större liga. Har varit en sensation sedan förra sommaren när han ersatte just Roma-flyktande Dahl. Vass såväl defensivt som offensivt.

*

Hampus Skoglund

Likt Kosugi har Skoglund länge ryktats utomlands. Har redan varit och nosat på Jon Dahl Tomassons landslag och gissningsvis är det här sista hösten i Hammarby innan större uppdrag väntar för Hammarbys lateral.

Tesfaldet Tekie

Blivit en helt annan spelare under Kim Hellbergs ledning och nu också vicekapten i Hammarby efter Shaquille Pinas flytt till Saudiarabien. Passningsskicklig som få och har dessutom ett ruskigt tillslag på distans.

Nahir Besara

Allsvenskans MVP. Ingen spelare är så viktig för sitt lag som Besara är för Bajen. Så länge 34-årige Södertäljesonen orkar fortsätta spela fotboll på den här nivån ska allsvenska publiken bara njuta av fantasistan Besara.

Mikael Anderson

Visat sig vara ett succéförvärv för Djurgården som tagit sig an en stor och bärande roll på Djurgårdens mittfält per omgående, oavsett om det varit på kanten eller centralt. Men isländska landslagsmannen ska i min bok spela centralt och det är också där Jani Honkavaara använt Anderson mot slutet. Blir viktig i det här derbyt för Djurgården.

Noah Persson

En mycket bra ersättare till Shaquille Pinas. Många ville se honom i Blågult under Janne Anderssons ledning och vänstervingen har säkerligen lärt sig mycket av åren i schweiziska storklubben Young Boys. Som klippt och skuren som vinge i den här formationen, även om han i Bajen gissningsvis kommer operera som renodlad vänsterback.

*

Tokmac Nguen

Fortsatt kvar i Djurgården trots alla spekulationer. Det återstår att se om det blir en övergång till saudiska ligan innan deras transferfönster stänger 23:e september, men så länge Nguen spelar fotboll i Djurgården har han en av allsvenskans absolut högsta höjder i sitt spel. Det såg vi inte minst i förra höstens Conference League där han överglänste Panathinaikos stjärnor i viktorian på 3Arena.

August Priske

Allsvenskans hetaste spelare? Tja, det är ingen överdrift. Vräkt in mål under sommaren och kunde ha lämnat för stora pengar i sommarfönstrets sista dagar. Blev ändå kvar och kommer nu tillbaka med 1+1 på kontot i debuten för det danska U21-landslaget.