Djurgårdsstjärnans möte med Blågult: ”Inte för stor dröm”

STOCKHOLM. Han var en av fyra Djurgården-spelare som fick vara med på en av landslagets förberedande träning inför avresan till VM i Nordamerika.

Till hösten stundar Nations League och Patric Åslund ger inte upp.

– Landslaget är något man drömmer om och det är inte en för stor dröm, säger formstarke offensiva mittfältaren till FotbollDirekt.

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När FotbollDirekt avslöjade att Mikael Marqués skulle vara med och träna med landslaget på Nationalarenan i Solna slog det ner lite som en bomb mitt i VM-uppladdningen.

Därefter meddelade Svenska Fotbollförbundet att ytterligare tre Dif-spelare skulle göra Marqués sällskap: Ahmed Saeed, Abdirahim Abdulle och Patric Åslund.

Medan Saeed och Abdulle mest fick se på under matchspelet på träning tog Marqués och Åslund plats i samma elva som Alexander Isak och Benjamin Nygren.

– Jag minns inte hela träningen, men jag skulle säga att det gick bra. Jag fick spela mycket och fick väl vara vänsterytter. Fan, det var kul alltså, säger Åslund som fram tills nu inte uttalat sig om landslagsbesöket.

Hur gick det till när du fick beskedet att du skulle vara med och träna med landslaget?

– Jag tror Albin (Ekdal) pratade med landslaget, han känner ju många där och de behövde lite spelare. Vi var ju enda laget från Stockholm som inte hade en allsvensk match att ladda för. Det var nervöst men kul.

Som Åslund är inne på sköts Djurgårdens våravslutning mot Mjällby upp då Elliot Stroud var uttagen i svenska VM-truppen och därmed inte fanns tillgänglig för Mjällby.

Stroud fick göra två starter i VM och hoppade in i övriga två. En kometresa för spelaren som gjorde landslagsdebut i genrepet mot Grekland i juni.

”Daniel Svensson är en jättenära vän”

Nu hoppas Åslund göra samma resa. I höst spelas Nations League och en eventuell generationsväxling – och inget är omöjligt, menar han själv.

– Landslaget är något man drömmer om och man måste tro på sina drömmar. Man ser ju hur andra allsvenska spelare kommer med så det är absolut något jag också drömmer om och det är inte en för stor dröm.

Vad fick du för reaktioner från landslagsspelarna när du tränade med dem? Kände de igen dig?

– Jag känner ju flera där, jag är väldigt bra vän med vissa. Daniel Svensson är en jättenära vän. Han är också från Västerås och vi hänger mycket när han är ledig och har tid över, säger Åslund om Dortmund-spelaren och fortsätter:

– Taha Ali har jag spelat med i VSK, Gustaf Lagerbielke också. Många från VSK (skratt).

Och Victor Nilsson Lindelöf likaså, visste han vem du var?

– Han var med på någon VSK-träning när han var hemma på semester. Kanske att han kände igen mig men det var inget vi pratade om. Det var mest hälsa på alla, träna och sedan åka hem igen. Det var inte så mycket surrande.