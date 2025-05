Efter allsvenska debuten: ”Vill få lite sömn innan skolan”

Alexander Andersson blev historisk i och med sitt inhopp i matchen mellan Elfsborg och Djurgården.

Den 15-årige supertalangen blev den yngsta allsvenska debutenten någonsin – i en match som slutade strax efter 21 på kvällen.

– Jag vill komma hem i tid och få lite sömn innan skolan, säger Andersson till Sportbladet efter matchen.

Det blev ingen munter historia för Djurgården i Borås under måndagskvällen.



Man föll med 4-0 och befinner sig just nu på en elfteplats i serien med elva poäng på nio matcher.



Ett glädjeämne i Dif-led var däremot att en 15-årig Alexander Andersson blev inbytt i den 86:e minuten – och således blev den yngste debutanten någonsin i allsvenska sammanhang.



Med sina 15 år och 27 dagar slog han Nicklas Bärkroths tidigare rekord från 2007 då han var 15 år och 230 dagar.



– Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag har bara tänkt på vad jag ska göra på planen, att göra mitt bästa och för att det ska gå så bra som möjligt, säger Andersson till Sportbladet efter matchen.



Mycker mer tid för reflektion fanns inte heller då Andersson skulle bege sig hem i bil för att hinna med morgondagens skola i åttonde klass.



– Jag är ganska trött, det är rätt sent nu, säger han och fortsätter:

– Jag vill komma hem i tid och få lite sömn innan skolan, avslutar Andersson.