Fotbollschefens försvar: ”Just nu är allt bra”

Kritiska röster höjs mot Djurgårds-tränaren Jani Honkavaara efter derbyt mot AIK. Men Maximilian Hahn är tydlig:

– Vi kommer inte ändra något, säger han till Sportbladet.

Hahn, Honkavaara. Foto: Bildbyrån

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Efter två raka förluster i Allsvenskan börjar supportrarna kritisera Djurgårdens tränare Jani Honkavaara. Framför allt efter den svidande derbyförlusten hemma mot AIK senast, där ”Gnaget” vann med hela 3–1.



Men tros formsvackan är blårändernas fotbollschef, Maximilian Hahn, tydlig. Klubbledningen har fullt förtroende för Honkavaara.



– Just nu är allt bra och vi kommer inte att ändra något, säger han till Sportbladet.



Honkavaara anställdes av dåvarande sportchef Bosse Andersson, och har ett kontrakt som sträcker sig fram till 2027. Enligt Hahn innebär det att den finske coachen är kvar även nästa säsong.



– Jag hade blivit överraskad om han inte är det. Det hade varit väldigt olyckligt, säger han.



Men fotbollschefen är ändå öppen med att han, som anslöt för bara två månader sedan, fortfarande är ny på jobbet. Saker kan därför komma att ses över längre fram, efter att sommarfönstret har stängt.



– Samtidigt är jag fortfarande i en fas där jag lär känna allting och se allting. Prioriteten nu har varit att ta hand om transferfönstret. Så fort det är klart så kommer vi att kolla över vad klubben behöver och vad den saknar.



Djurgården ligger på sjätte plats i Allsvenskan, med 26 poäng. Noterbart är dock att Stockholmsklubben har spelat en match mindre än övriga topplag, och om blåränderna skulle vinna sin hängmatta klättrar man upp till tredjeplatsen.



På måndag gästar Djurgården Malmö FF på Eleda Stadion.