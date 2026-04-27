Gjorde första allsvenska målet – i ett derby: ”Riktigt gött”

Efter en svag första halvlek byttes Max Andersson in till den andra halvleken.

Knappt 20 minuter senare hade han gjort sitt första allsvenska mål för Gais – i derbyt mot IFK Göteborg.

– Det var… häftigt faktiskt, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

I går, söndag, spelade Gais sitt andra Göteborgsderby för året – då man ”gästade” IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

Där fick ”Makrillarna” med sig en poäng efter att man först vänt på matchen i den andra halvleken – innan David Kruse kvitterade den med en dryg kvart kvar. Därför har Gais-yttern Max Andersson svårt att svara på om det var en bra eller sämre insats.

– Det är blandade känslor just nu. Jag tycker ändå att vi gör det bra och vänder på det. Sedan fick man göra ett mål vilket var gött. Men när de kvitterar är det lite surt nu i efterhand, säger han till FotbollDirekt.

Det 22-årige nyförvärvet från Norrby fick inleda gårdagens derby på bänken men byttes in inför den andra halvleken. Detta efter att ”Blåvitt”-mittbacken Rockson Yeboah stått för ett riktigt drömmål med en cykelspark.

– Det är som du säger, vi har kanske lite mer boll än vad de har men de får träff på sina kontringar. Sedan slarvar vi lite i vissa delar av spelet och blir straffade till slut. Det var ett… ganska fint mål, säger Andersson.

Kunde du tro dina ögon när du såg vem som gjorde det?

– Jag hann knappt uppfatta vad som hände. Det är nu i efterhand som man har sett vilket typ av mål det var. Ett rätt sjukt mål faktiskt, det får man ge honom.

Kring bytet, som kom redan i halvtid, berättar yttern att det bara var att ställa om och göra sig redo för att vända på matchen.

– Det var bara att göra sig redo, det är det man väntar på när man sitter på bänken. Det var bara att värma upp så gott det gick och gå igenom fasta situationer, sedan var det bara ut och köra.

”En av de största matcherna man kan spela i Sverige”

Reduceringsmålet skulle också komma. Matchuret visade 63 när Andersson mötte en studsande boll med bredsidan och rullade in sitt första allsvenska mål för Gais.

– Det var… häftigt faktiskt. Att få göra det framför Gais-publiken var också riktigt gött.

Du spelade ditt första Göteborgsderby mot “Blåvitt”. Hur var det?

– Det var häftigt. Man är ju ändå från trakterna och det är en av de största matcherna man kan spela i Sverige. Det var coolt.

Hann du ta del av inramningen eller var det bara fokus på uppgiften?

– Man försöker ändå ta in det där precis innan matchen drar igång, men när matchen drar igång är det fokus på det man själv ska göra.

Nu satt du i och för sig på bänken i första halvlek. Kunde du blicka ut mot kortsidorna och ta in stämningen?

– Det kan hända att man gör det i vissa delar av matchen. Då kan man kika upp, och det är häftigt.

Med fem omgångar spelade har fjolårstrean endast spelat in två poäng. Däremot känner Max Andersson att de grönsvarta nu har någonting bra på gång.

– Det är klart vi hade velat ha mer poäng men vi känner också att prestationerna har blivit bättre och bättre desto längre säsongen har gått. Vi är på gång nu och nära att ta var första trea. När vi får den kommer vi att kunna bygga vidare på det och då tror jag att vi kan få fart på säsongen, avslutar Andersson.

Till helgen väntar ett nytt göteborgsderby för Gais som ställs mot Örgryte IS hemma. Matchen har avspark klockan 16.30 på söndag.