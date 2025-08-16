Gudjohnsen: ”Varit en tuff vecka – visade idag att vi står tillsammans”

Efter mardrömsveckan så studsade Malmö FF tillbaka mot Halmstads BK denna lördag.

Något som var otroligt viktigt enligt segerregissören Daniel Gudjohnsen.

– Det är en väldigt viktig vinst för både mig och för laget, säger han till HBO Max efter matchen.

Malmö FF har inte haft det speciellt roligt de sju senaste dagarna.

Förra lördagen föll man hemma mot Mjällby AIF och tidigare den här veckan så blev match utslagna i Champions League-kvalet, detta då man kördes över av FC Köpenhamn.

Därför var det extra viktigt att studsa tillbaka idag då Halmstads BK väntade på bortaplan. Något som man också gjorde, mycket tack vare Daniel Gudjohnsen.

Islänningen satte själv det det första målet och var överlag inblandad i det mesta som MFF skapade offensivt när HBK besegrades med 4–0

– Det är en väldigt viktig vinst för både mig och för laget. Det har varit en tuff vecka nu, men idag visade vi att oavsett vad som händer så står vi tillsammans.

Efter matchen fick han frågan vad som sades efter FCK-matchen och inför dagens match.

– Det var inte mycket att säga, alla visste redan att det vi gjorde var inte tillräckligt bra för oss själva, för fansen, för alla som är en del av Malmö FF. Så det var inte allt för mycket att säga, utan vi visste vad planen var, att hålla ihop och köra igen.