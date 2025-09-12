”Han är väldigt, väldigt bra” – Ola Larsson om Musa Njie

Musa Njie, 18, har provspelat med Öster men vänt hem till Gambia då hans visum löpt ut.

Nu hyllas yttern stort av Växjö-klubbens sportchef, Ola Larsson.

– Vi behöver se honom här igen för vi tycker att han är väldigt, väldigt bra, säger han till Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump X

Det var i augusti som Östers IF meddelade att man tagit in 18-årige Musa Njie på provspel.

Under måndagen meddelade den allsvenska nykomlingen att yttermittfältaren vänder hem till Gambia – då hans visum löpt ut.

Däremot kommer han sannolikt inte att bli kvar där under allt för lång tid.

Nu berättar Östers sportchef, Ola Larsson, att man har blivit mycket imponerad av den 18-årige gambiern.

– Vi behöver se honom här igen för vi tycker att han är väldigt, väldigt bra. Klubben har en tät dialog med både spelaren och agenterna kring det här och det finns inga frågetecken från någons sida. Men vi vill se mer av honom hos oss i vår miljö, säger sportchefen Ola Larsson till Smålandsposten.

Larsson tror inte heller att Öster riskerar att gå miste om sin förre provspelare.

– Nej, det gör det inte. Det är i alla fall min uppfattning av det hela.