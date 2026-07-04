Här är nya MFF-tränaren – så bra är Helstrup

Gaute Helstrup, 50, är ny tränare för Malmö FF.

FotbollDirekt har djupdykt i norrmannens statistik.

Gaute Helstrup. Foto: Bildbyrån

Efter en utdragen tränarrekrytering har Malmö FF hittat sin nya, permanenta huvudtränare efter att Miguel Ángel Ramírez fick lämna tidigare i våras. I tisdags presenterades den 50-åriga norrmannen Gaute Helstrup som den nya MFF-tränaren och han anslöt till sin nya arbetsgivare under torsdagen. Helstrup kommer däremot inte att leda laget i lördagens allsvenska återstart borta mot Degerfors, utan det blir interimtränaren Guillermo Molins.

50-åringen var däremot inte Malmö FF:s förstahandsval, enligt tidigare medieuppgifter. Målet var länge att landa in den tidigare Saint-Étienne- och Brann-tränaren Eirik Horneland, som valde att tacka nej av personliga skäl. FotbollDirekt har även uppgifter på att MFF har haft en intervju med Jimmy Thelin, tidigare Elfsborg-manager.

Vem är Gaute Helstrup?

Den nya Malmö FF-tränaren Gaute Helstrup ansluter senast från en roll som assisterande tränare i succélaget Bodø/Glimt under Kjetil Knutsen. Där höll han till under två och en halv säsong och var med och förde den nordnorska klubben till guld 2024, silver 2025 och en succéartad Champions League-åttondelsfinal under våren 2026. Dessförinnan höll Helstrup till i Tromsø, där han var huvudtränare i fyra raka säsonger.

Helstrup i Tromsø. Foto: Bildbyrån

Under 50-åringens första år i Tromsø hade han uppdraget att föra klubben tillbaka till den norska högstaserien vilket han lyckades med direkt. Väl tillbaka i Eliteserien fortsatte formkurvan att peka uppåt för Tromsø.

Under Gaute Helstrup tog den norska klassikerklubben kliv för varje säsong vilket kulminerade i en tredjeplats i tabellen säsongen 2023. Enligt statistiktjänsten Optas siffror blev även Tromsø i flera andra statistiska parametrar under Helstrups tid i klubben.

Säsong 2021 2022 2023 Tabellplacering 12 7 3

Säsong 2021 2022 2023 Matcher 30 30 30 Vinster 8 10 19 Kryss 11 13 4 Förluster 11 7 7 Gjorda mål 33 46 48 Insläppta mål 44 49 33 Poäng per match 1,2 1,4 2,0 Vinstprocent 26,7% 33,3% 63,3% Källa: Opta

Så står han sig mot Ramirez och Rydström

Om man jämför Tromsø under Helstrup med Malmö FF under Ramírez och den tidigare tränaren Henrik Rydström går det att se tecken på att vi kommer att få se ett annat MFF än vad vi har blivit vana vid under de senaste åren. Den norska klubben var inte i närheten av lika dominanta i spelet som Malmö har varit i närtid (främst under Rydström) och Tromsø blev känt för ett mer kontringsinriktat anfallsspel.

Tromsø Tromsø Tromsø Malmö FF Malmö FF Malmö FF Säsong 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tränare Gaute Helstrup Gaute Helstrup Gaute Helstrup Henrik Rydström Henrik Rydström/Anes Mravac Miguel Ángel Ramírez/Guillermo Molins Matcher 30 30 30 30 30 10 Bollinnehav 49,3% 48,2% 47,8% 62,8% 57,4% 53,3% Skott per match 11,1 13,0 11,1 17,4 15,8 13,8 Förväntade mål (xG) 1,2 1,2 1,4 1,7 1,7 1,3 Förväntade mål mot (xGA) 1,3 1,1 1,1 1,0 1,3 1,8 Passningsprocent 80,8% 82,8% 82,3% 86,9% 85,1% 82,7% Källa: Opta

I sin sista säsong i Tromsø kunde Helstrup skryta med en segerprocent på 63,3, vilket är en högre siffra än vad Malmö FF har haft under de senaste tre åren. Till och med säsongen 2024, som slutade med en storseger i allsvenskan och MFF:s andra raka SM-guld, hade Henrik Rydström en lägre vinstprocent (63,%) än vad Helstrup hade under 2023.

Tromsø Tromsø Tromsø Malmö FF Malmö FF Malmö FF Säsong 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tränare Gaute Helstrup Gaute Helstrup Gaute Helstrup Henrik Rydström Henrik Rydström/Anes Mravac Miguel Ángel Ramírez/Guillermo Molins Vinstprocent 26,7% 33,3% 63,3% 63% 43% 40% Källa: Opta och FootyStats

Malmö FF ställs mot Degerfors på Stora valla klockan 15:00 på lördag. MFF ligger på nionde plats i tabellen efter tio omgångar.