Hinten: ”Så länge Vecchia kan gå vill jag ha honom”

Han fick Malmö FF att värva favoritspelaren Stefano Vecchia som han hade i Sirius.

Kommer Henrik Rydström pusha Hammarby för att göra samma sak nu?

– Så länge Vecchia kan gå vill jag ha Vecchia i mitt lag, säger Bajens nya tränare till FotbollDirekt.

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”Den jag är svagast för är Stefano Vecchia. Allsvenskans absolut bästa spelare när han är frisk. I full form hade han varit helt otrolig här (i Djurgården). Han är utan tvekan bäst i allsvenskan när han är frisk, han är en fruktansvärt bra spelare. När jag spelade med honom i Sirius 2020 var han helt galen, han gjorde sönder hela allsvenskan. Det är bara synd med skadorna”.

Orden var Adam Ståhls i januari när FD frågade vem han drömde om som ersättare till Saudiarabien-flyktande Tokmac Nguen.

Vecchia har fortsatt haft problem under våen och bara gjort två korta inhopp i årets allsvenska. Ändå hymlar inte Hammarbys nya tränare Henrik Rydström att han fortsatt högaktar Vecchia, spelaren som han hade i Sirius och som han sedan MFF att värva vänsteranfallaren från norska Rosenborg.

– Det finns tre spelare som inte behöver träna fotboll för att vara hyr bra som helst. Vecchia, Rasmus Elm och Sam Lundholm som jag hade i Sirius. De kan vara borta i ett år från en fotbollsplan utan att det märks. Så var det med Vecchia i fjol i MFF. Borta i nästan ett år men öste in mål på träning. Han är fantastisk. Jag instämmer kring Adam Ståhls ord där, säger Rydström till FotbollDirekt.

Hyllningen till trots: ”Har bra spelare till vänster”

Rydström är ny tränare i Hammarby och gör sin första allsvenska match för Bajen efter VM-uppehållet som efterträdare till sparkade Kalle Karlsson.

Förutom Vecchia fick även Rydström att värva Johan Karlsson, högerbacken som tränaren hade såväl i Kalmar som i Sirius. När FD frågar vilka spelare han kommer pusha sportchef Mikael Hjelmberg att värva skrattar Rydström.

– Så länge Vecchia kan gå vill jag ha Vecchia i mitt lag… nej men det är svårt, jag tycker vi har bra spelare till vänster, så ingen just nu. Jag är inriktad på att vår trupp vi har nu ska bli ännu bättre.