Mjällby AIF lär gå mot en hel del förändring inför nästa säsong.

Bland annat är det osäkert ifall ordförande Magnus Emeus kommer ställa upp för omval.

– Jag är inne på mitt elfte år och jag har inte bestämt mig än hur jag ser på en fortsättning, säger han i podcasten Lundh.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har skrivit svensk fotbollshistoria den här säsongen med klubbens historiska SM-guld. Hur Blekingelaget kommer att se ut nästa år är dock alltjämt osäkert, men en hel del förändring är att vänta.

Exempelvis Noel Törnqvist lämnar för Como (och Robin Wallinder har plockats in som ersättare), flera andra spelare ryktas bort och Anders Torstensson har nyligen bekräftat att det kan bli en annan roll i klubben för honom.

Nu uttalar sig även ordförande Magnus Emeus och för honom är det inte heller säkert att det blir en fortsättning.

– Jag är inne på mitt elfte år och jag har inte bestämt mig än hur jag ser på en fortsättning, säger han i podcasten Lundh.

För att Emeus ska ha möjligheten att bli omvald behöver han meddela valberedningen sin inställning och hans beslut i den frågan verkar inte vara allt för långt bort.

– Vi pratar veckor och inte månader i alla fall. För valberedningen måste ju veta. Men de vet hur jag resonerar, så vi har en dialog.