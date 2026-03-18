Kallar till presskonferens – Bosse Andersson kan lämna

Djurgårdens IF har kallat till presskonferens i eftermiddag.

På denna kommer ordförande Erik Gozzi och sportchef Bosse Andersson att närvara.

Detta gör man också kort efter att uppgifterna om sportchefens exit basunerades ut.

Foto: Bildbyrån

Han har arbetat för klubben i över 20 år och är en av de största ikonerna i Djurgårdens moderna tid.

Förra veckan gjorde dock uppgifter från Expressen gällande att Bosse Andersson var nära att lämna sin roll som sportchef i Blåränderna.

Efter en uppmärksammad intervju i pausen av Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården i helgen, som de förstnämnda vann med uddamålet, har Djurgården nu kallat till presskonferens. Den kommer att äga rum klockan 15.30 i dag, onsdag.

I ett pressmeddelande låter Olle Arnell, pressansvarig i klubben, meddela att ordförande Erik Gozzi och Bosse Andersson kommer att medverka under presskonferensen. Vilket ämne den kommer att behandla framgår dock inte av kommunikationen.

Totalt sett har Bosse Andersson varit verksam i klubben i 22 år. Mellan 1999 och 2008 var han klubbdirektör och sedan 2013 har han haft uppdraget som sportchef i klubben.