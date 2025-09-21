Kommandobryggan ekade tom: ”Konstigt när det blir helt tyst”

IFK Göteborg fick spela utan stora delar av hemmaklacken på grund av en bojkott.

Det var inte någonting som Tobias Heintz tyckte om.

– Det är klart att det blir lite konstigt när det ibland blir helt tyst, säger han till Max efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan IFK Göteborg och Brommapojkarna slutade, trots ett stort övertag från hemmalaget, med en 1-0-seger för BP.

Detta i en match där ”Blåvitt” inte kom upp i önskad nivå, enligt Tobias Heintz.

– Det är en tuff dag för oss. Vi klarar inte av att bygga vidare på den fina formen vi har haft där det har varit tajta och jämna matcher som vi får med oss. Det är absolut en väldigt svag match, säger Heintz till Max efter matchen och fortsätter:

– Vi skapar väl inte allt för många stora chanser och det är något vi måste jobba med. Vi är fina med bollen och bättre än vi har varit i de tidigare matcherna men vi skapar inte riktigt några helt, helt stora chanser. Vi måste vi bli bättre och lite spetsigare i den sista tredjedelen.

”Det är vi inte vana vid”

Inför matchen handlade mycket om att stora delar av IFK Göteborgs hemmastå, Kommandobryggan, ekade tom. Detta till följd av att man inte fått ta med sig en overheadflagga in på arenan, av sin egen klubb. Om den stundom tysta stämningen säger Heintz:

– Det är klart att det blir lite konstigt när det ibland blir helt tyst. Det är vi inte vana vid och det är inte så kul. Men så är det och vi fick fortfarande ett bra stöd idag, även om vi inte hade med oss alla, avslutar Heintz.