Målkalas när Djurgården vann – Priske upp i skytteligaledning

Det bjöds på mål på 3 arena denna lördag.

Åtta totalt och August Priske stod för två av dem.

I och med det så toppar nu dansken skytteligan.

Foto: Bildbyrån

Djurgården mot IFK Värnamo, som redan är klara för nedflyttning, blev en riktigt målrik tillställning.

Hemmalaget gick in i pausvila med en 2–0-ledning efter mål av Mikael Anderson och Tokmac Nguen.

Ledning dubblades sedan inom loppet av 72 sekunder, tidigt i den andra halvleken, då August Priske slog till med två nya fullträffar.

Anfallaren har nu gjort 17 mål i allsvensken och med det så toppar han skytteligan.

Bortalaget Värnamo skulle dock inte lämna Stockholm mållösa, i den 66:e minuten stod Ajdin Zeljkovic för ett riktigt drömmål och en kvart senare stod Matias Siltanen för ett olyckligt självmål.

Målproduktionen var dock inte klar där, för i den 84:e minuten satte Jeppe Okkels dit 5–2 och Patric Åslund fastställde sedan slutresultatet till 6–2 fem minuter senare.

FotbollDirekt liverapporterade matchen, se liverapporteringen i efterhand här.