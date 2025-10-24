Mjällbys guldhjälte uttagen i EA FC:s Team Of The Week

Han gjorde målet som säkrade Mjällbys första SM-guld mot IFK Göteborg.

För detta har Tom Pettersson tilldelats en plats i spelet EA FC:s Team Of The Week.

Det är andra gången en allsvensk spelare tas ut i veckans lag i den nya upplagan av spelet.

Foto: FutBin/Bildbyrån

Det var i den 26:e allsvenska omgången som Mjällby AIF säkrade sitt första SM-guld i historien – då man besegrade IFK Göteborg med 2-0 på Gamla Ullevi.

Det första målet gjorde Jacob Bergström, genom en ”inte så graciös” cykelspark. Det andra, och SM-guldvinnande målet, stod mittbacken Tom Pettersson för.

Det har också gett eko i gamingvärlden. I EA FC, som är det nya namnet på spelet som tidigare hette FIFA, har 35-åringen tagits ut i Team Of The Week (veckans lag). Det innebär att hans egenskaper har förbättrats i spelet, och hans betyg har fått ett rejält lyft.

Det är andra gången i EA FC 2026 som en allsvensk spelare tas ut i veckans lag. Först att bli det var Hammarbys högerback Hampus Skoglund som var en del av omgång två av veckans lag.