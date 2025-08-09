Nordfeldt hänvisar till FD-intervjun: ”Var ju inne på det själv”

SOLNA. En stor snackis inför derbyt mellan AIK och Djurgården är Anton Salétros betydelse för de svartgula.

Men det är inget konstigt för Kristoffer Nordfeldt, som hänvisar till sin tränare Mikkjal Thomassens ord i en FotbollDirekt-intervju från tidigare i veckan.

– Coach var ju inne på det själv, att ersätta Anton tror jag inte något allsvenskt lag kan göra, säger stjärnmålvakten till FD.

Kristoffer Nordfeldt svarade för en enastående trippelräddning i torsdagens Conference League-kval mot Györi som fick ungrarnas svenska försvarare Alexander Abrahamsson att tappa hakan och hylla landslagskeepern till skyarna.

”Helt otroligt, helt sjukt… Jag vet knappt vad som hände, jag såg bara att bollen inte ville in, men alla i Sverige vet vilken bra målvakt han är – och det vet många ute i Europa också”, sa Abrahamsson till FD efter AIK:s 2-1-seger.

Nordfeldt var själv desto mer sparsam med superlativen kring sin egen trippelräddning, men hyllade fansen desto mer.

– De dryga 17 000 som var på plats i dag var helt fantastiska, sa han i torsdags.

Nu under söndagen väntas det bli utsålt och närmare 50 000 åskådare på plats när AIK tar emot Djurgården. Trots 36-årige Nordfeldts alla säsonger utomlands och alla år i landslaget är det fortfarande häftigt för målvakten att spela dessa derbymatcher.

– Det ät jättekul, det är fantastiskt att få vara med om det. Det är så speciellt, både för oss spelare och supportrarna. Det är få förunnat att få spela dessa matcher och vi ser verkligen fram emot det nu på söndag, säger Nordfeldt som menar att AIK inte kommer drabbas negativt av kortare vila än Djurgården inför derbyt.

– Nej, derbyn är derbyn, de lever sina egna liv. För något år sedan när vi var i trubbel lyckades vi ändå skaka fram resultat i derbyna. Letar man efter sådana här vinklar, ja då är man lite snett på det.

Vem är Djurgårdens bästa spelare?

– Djurgården är ett fantastiskt lag. De verkar fått i gång maskineriet efter sommaren och vi har stor respekt för dem, säger Nordfeldt utan att nämna något enskilt namn.

Nordfeldt om Salétros: ”Han är fantastisk”

En snackis inför derbyt har varit Anton Salétros betydelse för AIK, detta efter att Dif-tränaren Jani Honkavaara sa följande till FD i veckan:

”Mittfältaren… vad är namnet nu igen? Han är bästa spelaren, han håller ihop laget. Sal… Salétros! Utan Salétros lider AIK. Enligt mig är han den stora nyckelspelaren, han är deras viktigaste spelare”, sa Honkavaara.

Kort senare träffade FD Mikkjal Thomassen och AIK-tränaren fick då frågan om Salétros är FÖR viktig för sitt lag. Thomassen sa då så här om sin kapten och landslagsmittfältare:

”Spelare som Anton med den erfarenheten… inget lag skulle kunna ersätta Salétros i den här ligan, det är inte enkelt, det är en utmaning. Vi gillar inte när Anton är borta för han är väldigt viktig för oss”.

Nordfeldt, som alltså är lagkamrat med Salétros såväl i AIK som i landslaget, hänvisar till just den FD-intervjun när han får samma fråga om Salétros betydelse.

– Vi kommer alltid vara AIK, sedan är Anton en fantastisk spelare för oss. Coach var ju inne på det själv, att ersätta Anton tror jag inte något allsvenskt lag kan göra.