Nyman historisk – hyllas av tränaren: ”Otrolig prestation”

Christoffer Nyman har blivit historisk i IFK Norrköping – som den meste spelaren någonsin.

Nu hyllas ”Totte” av huvudtränaren Martin Falk.

– Det är så stort att det är svårt att beskriva – det är en helt otrolig prestation, säger Falk i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Christoffer Nyman har för sina prestationer genom åren tagit en stora plats i flera Peking-supportrars hjärtan.

Under måndagskvällen skrev han också in sig i klubbens historiebok, då han tangerade rekordet för flest allsvenska matcher för klubben.

Det var i matchen mot AIK i måndags som ”Totte” Nyman gjorde sin 321:a match för Norrköping, vilket är lika många som Åke ”Bajdoff” Johansson.

”Det är otroligt stort. Inget jag trodde på innan så klart, men det är svårt att sätta något ord på det just nu. Jag är inne i fotbollsbubblan så mycket, det är något jag kommer se tillbaka på efter karriären”, sade Nyman efter matchen.

”En otrolig spelare och person för stan, klubben och laget”

Nu hyllas även anfallaren för sin prestation – av huvudtränare Martin Falk.

– Det är så stort att det är svårt att beskriva. Att det sker i nutid. Det är en helt otrolig prestation av honom, och hur bra och viktig han är. Han gör otroliga saker för laget både offensivt och defensivt. Han bara fortsätter leverera, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

– Det är en otrolig spelare och person för stan, klubben och laget. Han leder oss ut i matcherna på ett imponerande sätt – all eloge till honom. Det är stort att bara få vara runt honom, och att få vara med om honom. Han är unik, avslutar Falk.











