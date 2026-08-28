Öis-succén jagas av flera klubbar: ”Har mitt huvud här”

Benjamin Laturnus, 22, omgärdas av flyttrykten.

Men Öis-mittfältaren sitter lugnt i båten.

– Jag fokuserar inte så mycket på det just nu, säger han till FotbollDirekt.

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Benjamin Laturnus anslöt till Örgryte IS från HTFF inför säsongen. Den 22-årige mittfältaren blev snabbt en given spelare i huvudtränaren Andreas Holmbergs lagbygge.

Laturnus, som gör sin första säsong i den svenska högstadivisionen tycker att hoppet från division ett till allsvenskan har gått bra.

– Jag känner att övergången har skett bra. Jag har kommit in i det allsvenska tempot på ett bra sätt. Sedan har jag mycket mer att ge och det är bara att fortsätta gnugga varje träning. Man kan alltid bli bättre och utvecklas varje dag och bli ännu bättre, säger han till FotbollDirekt.

Laturnus har svarat för ett mål på 18 framträdanden i allsvenskan den här säsongen. Han har fått göra 16 starter och hans framgångar har väckt intresse från flera håll.

Tidigare rapporterade Expressen att serieledande IK Sirius samt AIK och norska Lilleström visar intresse för Laturnus. Senare kom rapporter om att det är Sirius som jobbar hårdast för att köpa honom. Enligt GP kräver Öis 15-20 miljoner för den talangfulle mittfältaren.

Samtidigt som Örgrytes sportchef Pontus Farnerud har bekräftat att det pågår förhandlingar bryr sig inte Laturnus om det som skrivs.

– Jag fokuserar inte så mycket på det just nu. Så länge jag är nöjd och är en Öis-spelare kommer jag att vara här och ha mitt huvud här. Jag kommer att fokusera på våra träningar och våra matcher. Resten får min agent sköta och jag har en dialog med honom om hur det ser ut, säger han till FD.

– Jag tänker inte jättemycket på det just nu.

Laturnus avtal med Örgryte sträcker sig till och med 2028. Härnäst väntar derby mot IFK Göteborg på söndag.