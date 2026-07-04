Oron kring MFF-valet: ”En jättechansning – finns stor risk”

Gaute Helstrup har tagit över som ny Malmö FF-tränare.

Då hissar FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron varningsflaggor.

– Det är en jättechansning och det finns en stor risk att det inte blir bra, säger de Ron i Direkt-studion.

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Bildmontage, Gaute Helstrup och Philip Berglund. Foto: Bildbyrån

Det var tidigare i veckan som det till sist stod klart att den nya Malmö FF-tränaren heter Gaute Helstrup. Den norska 50-åringen kommer in som en permanent ersättare till Miguel Ángel Ramírez, som fick sparken tidigare under våren, men i den allsvenska återstarten mot Degerfors under lördagen kommer laget fortsatt ledas av interimtränaren Guillermo Molins, meddelade MFF i går, fredag.

Enligt tidigare mediauppgifter var Helstrup inte MFF:s förstaval. Han hette i stället Eirik Horneland, men den rekryteringen föll igenom på grund av personliga skäl.

– Jag hade föredragit Horneland och det tror jag att Malmö också gjorde, men Helstrup är kanske det näst bästa alternativet. Av vad jag har läst mig till så är det två ganska snarlika fotbollstränare (Horneland och Helstrup, reds. anm.), säger FotbollDirekts Fredrik de Ron i Direkt-studion.

Risken med Helstrup

Helstrup kommer in efter tre säsonger som assisterande tränare i det norska succélaget Bodø/Glimt. Dessförinnan spenderade han fyra år i Tromsø där han ledde klubben till en tredjeplacering under sitt sista år.

– Det är en chansning från Malmö FF:s sida. Jag tvivlar inte på att de har gjort ett gediget scoutingarbete och vet exakt vad det är de får, men det sa man också om Ramírez. Det är alltid en chansning att ta in en ny huvudtränare, speciellt en tränare som kommer från en helt annan miljö i Norge och som kommer från en roll som assisterande tränare. Det är klart att det är en jättechansning och det finns en stor risk att det inte blir bra, säger de Ron.

Helstrup i Tromsø. Foto: Bildbyrån

FotbollDirekts Mattias Eckerman håller med om att det finns en stor risk att plocka in Helstrup.

– Risken jag ser är att om han ska implementera sitt spel, om vi kollar på Bodø – att implementera ett så presskickligt spel i Malmö FF mitt under säsongen tror jag kan vara väldigt riskabelt. Om spelarna inte köper in sig på det här från start kan vi se många fler poängtapp under säsongen, säger han.

– Det är upp till spelartruppen nu att anamma det här och tro på Helstrup. Malmö har redan skeppat Sigurdsson och de har tagit in Diego Garcia… Vi har nog bara sett början på Malmö FF:s transferfönster den här sommaren, fyller de Ron i.

Malmö FF ställs mot Degerfors på Stora valla klockan 15:00 på lördag. MFF ligger på nionde plats i den allsvenska tabellen efter tio omgångar.