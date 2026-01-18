Pappa Priskes hyllning till Djurgården: ”Har varit fantastiska”

August Priskes tid i Djurgården kan vara på väg att lida mot sitt slut.

Men samtidigt som anfallaren ryktas vara nära en flytt till Djurgården kommer hans pappa, Brian Priske, med fina ord om Stockholmsklubben.

– Han är verkligen glad i Djurgården, och han har några fantastiska lagkamrater och vänner, säger han till Campo.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

August Priske gjorde otrolig succé och tog tillsammans med Ibrahima Diabate hem den allsvenska skytteligan ifjol.

Några fler mål i Djurgården ser det dock inte ut att bli för dansken, utan det mesta pekar mot att det kommer att bli en flytt i vinter.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Djurgården mottagit bud på anfallaren och att man kräver uppemot 100 miljoner kronor för honom.

Nyligen rapporterade Tipsbladet att Blåränderna är nära en överenskommelse med Birmingham City, samtidigt som Priske redan ska vara överens med Championship-klubben om de personliga avtalet.

Samtidigt som Priske nu ryktas bort passar hans pappa, Brian Priske som är tränare i Sparta Prag, på att hylla Djurgården och Bosse Andersson.