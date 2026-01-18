Pappa Priskes hyllning till Djurgården: ”Har varit fantastiska”
August Priskes tid i Djurgården kan vara på väg att lida mot sitt slut.
Men samtidigt som anfallaren ryktas vara nära en flytt till Djurgården kommer hans pappa, Brian Priske, med fina ord om Stockholmsklubben.
– Han är verkligen glad i Djurgården, och han har några fantastiska lagkamrater och vänner, säger han till Campo.
August Priske gjorde otrolig succé och tog tillsammans med Ibrahima Diabate hem den allsvenska skytteligan ifjol.
Några fler mål i Djurgården ser det dock inte ut att bli för dansken, utan det mesta pekar mot att det kommer att bli en flytt i vinter.
FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Djurgården mottagit bud på anfallaren och att man kräver uppemot 100 miljoner kronor för honom.
Nyligen rapporterade Tipsbladet att Blåränderna är nära en överenskommelse med Birmingham City, samtidigt som Priske redan ska vara överens med Championship-klubben om de personliga avtalet.
Samtidigt som Priske nu ryktas bort passar hans pappa, Brian Priske som är tränare i Sparta Prag, på att hylla Djurgården och Bosse Andersson.
– Han (August) är verkligen glad i Djurgården, och han har några fantastiska lagkamrater och vänner. Och det är inte bara för en kort period. Det är också för livet, det är jag säker på, säger Brian Priske till Campo.
– Samtidigt har hans sportchef Bosse Andersson betytt oerhört mycket för August, och om det nu skulle lyckas med en fin transfer, så har de – lagkamraterna och Bosse – stor del i det, och de har varit fantastiska.
Brian Priske menar samtidigt på att det vore natuerligt att hans son tar nästa steg nu i vinter.
– Det var nära i somras, sedan har han bara haft en ännu bättre säsong, och det vore helt naturligt om det händer nu, säger han.
