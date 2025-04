Pettersson har inte släppt ilskan: ”Så jävla förbannad”

Tom Pettersson har inte släppt poängtappet mot Gais.

Mjällby-mittbacken fortsätter att rasa över 1–1-resultatet.

– De borde haft ett rött kort efter en kvart och att det borde varit en straff, säger han till FotbollDirekt.

– Man kokar ju.

Det var Tom Petterssons första ord efter att mittbacken räddat en poäng till Mjällby AIF mot Gais med matchens absolut sista spark.

Mjällbys stora försvarsgeneral var allt annat än nöjd med insatsen som renderade i 1–1 i allsvenskans andra omgång. Runt ett dygn senare har 35-åringen fortfarande inte lyckats stilla känslorna.

– Ja, man är ju fortfarande förbannad och besviken, rasar han till FotbollDirekt.

Vad är du mest arg på?

– Att vi hittar ett sätt att släppa in ett mål på. Det är speciellt, allt blir extra som mittback. Man hatar att släppa in mål det bästa som finns är att hålla nollan och vinna med ett noll. Man kände att ”fan, att vi inte har hittat ett sätt att göra mål på” när det stod 0–0 där i slutet, och så lyckas vi fan…

Pettersson tar ett djupt andetag.

– Och så lyckas vi hitta ett sätt att släppa in ett mål på. Man kokar ju bara hur, hur är det möjligt? Det var ju samma i kvarten mot Häcken (i svenska cupen) där vi släppte in ett mål som vi inte borde ha släppt in, och så händer det igen. Man blir bara så jävla förbannad för vi hade inte kontroll på dem (Gais) i andra halvlek, de hade ingenting och sen så kommer det från ingenstans. Vi fick in kvitteringen i slutet, men jag har svårt att glädjas åt ett kryss, säger han.

Hur länge kommer det här sitta i?

– Jag vet inte. Vi är lediga imorgon, och på onsdag är det matchgenomgång och då får man se allt en sista gång. Sen börjar vi tagga mot Häcken nu. Men det är klart, det sitter i att man är förbannad, både över Elfsborg-matchen och över den här matchen. Förhoppningsvis kan man göra om lite energi till de resterande matcherna.

Två matcher in i allsvenskan 2025 har det vanligtvis så defensivt starka Mjällby redan hunnit med att släppa in tre mål – först två i premiären mot Elfsborg och nu ytterligare ett i 1–1-matchen mot Gais.

– När vi spelar lågt försvarsbild brukar vi vara bra, men vi lyckades ändå släppa in två mål mot Elfsborg. Vi slår av. Vi är inte påkopplade. Det var ju lite samma nu mot Gais, säger 35-åringen och fortsätter:

– Alla var väl jättebesvikna över att vi inte hade lyckats göra mål och vi ville trycka fram och göra ett mål till. Men vi spelade liksom inte klart situationerna, känns det som – då hade det här inte hänt.

Vad är det som inte fungerar i försvarsspelet?

– Man måste alltid vara beredd. Man kan inte som försvarsspelare hoppas att något inte ska hända, man måste alltid vara beredd på att det farligaste ska hända och så var det väl inte riktigt nu. Mot Elfsborg ledde vi ju, så där borde vi verkligen ha varit påslagna. Men det var vi inte heller, säger Pettersson med en djup suck.

Hur var stämningen i omklädningsrummet?

– Den var absolut inte bra.

Tom Pettersson lugnar ner sig lite grann – sedan brusar försvararen upp igen.

– Vi har två jättelägen i andra halvleken men vi skulle kunnat skapa fler chanser. Man kan inte räkna med att vi gör mål på alla chanser. Vi var mest besvikna på oss själva att vi inte var tillräckligt bra prestationsmässigt. Sen ser man efteråt att de borde haft ett rött kort efter en kvart och att det borde varit en straff, målvakten kör över mig i ryggen och vi får inte med oss det heller. Det är mycket som är en besvikelse, avslutar Pettersson.

Mjällby ställs mot BK Häcken på lördag, den 12 april, i allsvenskans tredje omgång.