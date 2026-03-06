Politiker lyfter transparensfrågan: ”Enkelt att enas om”

Sef har tillsatt en utredning gällande bättre transparens kring spelarförsäljningar.

Socialdemokraterna i riksdagen vill gå ett steg längre och lagstifta om frågan.

– Det blir ju bara ett ”gentlemans agreement” mellan klubbarna, säger ledamoten Lars Isacsson (S) till FotbollDirekt.

Foto: Privat/Alamy

Socialdemokraterna har lagt fram ett förslag med sex punkter i Sveriges riksdag om att förbättra transparens kring spelarövergångar i svensk fotboll. En drivande person i från är riksdagsledamoten Lars Isacsson.

– Det har länge funnits en brist på engagemang från politiskt håll. Men tyvärr fastnar det oftast vid ordningsstörningar och bengaler och sedan kommer man inte längre. Sen ser man inte de stora hoten, berättar Isacsson för FotbollDirekt.

Förslaget är ingen motion som lagts fram i riksdagen. Med sex månader kvar till riksdagsvalet ser Isacsson ingen större poäng i att driva frågan på det sättet. Istället vill han och Socialdemokraterna vara tydliga med vart man står.

Isacsson menar också att flera partier, även de på den andra planhalvan, borde kunna ställa sig bakom förslaget.

– Jag tycker att det här borde vara enkelt att enas om och det borde inte bli några låsningar partipolitiskt. Så även om vi inte vinner valet så tycker jag att det här borde kunna genomföras. Jag kan inte se att det finns någon ideologisk skillnad i hur vi ser på frågan.

Han fortsätter:

– Jag kan inte komma på någon annan miljardmarknad där staten och lagstiftarna säger att det här får ni ordna själva. Vi har ju regleringar på licensieringar i flera andra branscher. Där finns det krav på uppföljning och transparens, men inte i fotbollen. Det tycker jag är väldigt konstigt. Och så säger man att klubbarna och förbunden får lösa det.

Sef har tillsatt en utredning kring frågan sedan en vecka tillbaka. Vad kan politiken bidra med som inte Sef kan?

– Jag tycker att det är jättebra att de kommer överens, men det blir ju bara ett ”gentlemans agreement” mellan klubbarna. Kommer man överens är det ju bra, men det ligger lite i farans riktning att någon klubb går emot och så bryter man det, säger Isacsson och fortsätter:

– Fördelen med att lagstifta om det är att spelreglerna blir tydligare. Mäklarbranschen får ju inte själva komma överens om hur det ska regleras. Fotbollen är en sån riskbranch.

Den svenska regeringens svar på förslaget har varit att referera till en EU-lagstiftning som träder i kraft 2029. Det är för långt in i framtiden enligt Lars Isacsson.

– Det är bra om det finns en standard över Europa, men det är för långt bort. Det är passivt att vänta i tre år när problemen är så tydliga. Det går inte längre att blunda, det behövs göras någonting redan nu.

Och då kan Sverige gå i bräschen på ett sätt?

– Precis. Det gör vi ju mycket med vår fotboll, med medlemsägda föreningar, 51 procents-regeln och motståndet mot VAR. Vi borde kunna leda vägen här också, avslutar Isacsson.

Fotnot: FotbollDirekt har varit i kontakt med Sef:s generalsekreterare Henrik Bergren, som säger sig vilja läsa på mer om Isacssons förslag innan han uttalar sig mer.