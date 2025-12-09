Siffrorna visar – där är Kalle Karlsson bättre än Hellberg 

Kim Hellberg har lämnat Hammarby för Middlesbrough.

Kalle Karlsson har lämnat Västerås SK för Hammarby.

Foto: Bildbyrån

Det var den 25:e november som det till sist stod klart att Hammarbys succétränare Kim Hellberg lämnade för att ta över engelska Middlesbrough.

Under gårdagen gjorde “Bajen” klart med ersättaren. Han heter Kalle Karlsson och kommer senast från ett fint år med Västerås SK som slutade med seger i superettan och avancemang till allsvenskan.

Karlsson har basat över VSK sedan hösten 2021 och har bland annat tagit upp klubben i allsvenskan vid två tillfällen. Sist man var uppe i högstaserien var 2024, då man slutade sist med en poängskörd innehållande 23 poäng.

Nu väntar alltså ett nytt uppdrag för Karlsson som har tagit över Sveriges näst bästa lag, två år i rad.

Därför har FotbollDirekt tagit hjälp av statistiktjänsten Opta för att jämföra Karlssons siffror med VSK och hans föregångare Hellberg i Hammarby.

Noterbart är att VSK:s siffror är från 2024 då man var uppe i allsvenskan och att Karlsson har ändrat sitt sätt att spela under året i superettan 2025.

Västerås SK stora överprestation i allsvenskan

Till att börja med visar siffrorna att den förre VSK-managern överpresterade i flera kategorier under det allsvenska året 2024. Vad gäller deras underliggande siffror presterade man bättre än hela fem andra lag, samtidigt som man uppvisade en tydlig brist i anfallsspelet.

Vad gäller Expected Points, eller förväntade poäng, var VSK förtjänta av att ta 39,8 poäng i allsvenskan – samtidigt som man endast tog 23. Det innebar att Västerås-laget presterade sämst i förhållande till sin förväntade poängskörd.

Hammarby tog i sin tur 54 poäng samtidigt som man “förtjänade” att ta 45,8 – vilket innebär att man tog 8,2 poäng extra. Det gjorde “Bajen” till det tredje mest överpresterande laget i serien för två år sedan.

Allsvenskan 2024 – Expected Points Table team position Expected Position Points Expected Points Position difference Point difference Malmö FF 1 1 65 55.3 0 9.7 Elfsborg 7 2 45 46.8 -5 -1.8 Mjällby 5 3 50 46.3 -2 3.7 Djurgården 4 4 53 45.8 0 7.2 Hammarby 2 5 54 45.8 3 8.2 AIK 3 6 54 44.2 3 9.8 GAIS 6 7 48 42.0 1 6.1 Brommapojkarna 10 8 34 41.0 -2 -7.0 Värnamo 14 9 31 40.4 -5 -9.4 Norrköping 11 10 34 40.1 -1 -6.1 Västerås SK 16 11 23 39.8 -5 -16.8 Sirius 9 12 41 39.1 3 2.0 IFK Göteborg 13 13 31 36.6 0 -5.6 Häcken 8 14 42 36.4 6 5.6 Halmstad 12 15 33 30.2 3 2.8 Kalmar 15 16 30 30.1 1 -0.1

Stort misslyckande med målgörande 2024

När det kommer till lagens målskörd gjorde Västerås SK 26 mål samtidigt som man förväntades att göra 43 – vilket ger en mellanskillnad på 17.5 mål och en tydlig sistaplats i tabellen med xG-skillnad.

Hammarby överpresterade i sin tur sitt förväntade xG med 8,9 mål vilket var fjärde “bäst” i serien.

I kolumnen förväntade insläppta mål (xG against) släppte VSK in ett drygt mål mer än de förväntade 41.8. Hammarby släppte totalt in 25 mål samtidigt som man förväntades att se 33,4 bollar gå in i eget nät – vilket innebar att man stod för den bästa överprestationen i den kategorin år 2024.

Allsvenskan 2024 Team Goals Goals against Expected Goals Expected Goals against xG difference xGA difference Malmö FF 67 25 52.2 31.0 14.8 -6.0 Elfsborg 52 44 43.0 34.3 9.0 9.7 Mjällby 44 35 44.4 37.0 -0.4 -2.0 Djurgården 45 35 41.3 33.7 3.7 1.3 Hammarby 48 25 39.1 33.4 8.9 -8.4 AIK 46 41 38.2 31.7 7.8 9.3 GAIS 36 34 38.5 36.1 -2.5 -2.1 Brommapojkarna 46 53 39.1 40.4 6.9 12.6 Värnamo 30 40 35.6 36.7 -5.6 3.3 Norrköping 36 57 36.3 41.5 -0.3 15.5 Västerås SK 26 43 43.5 41.8 -17.5 1.2 Sirius 47 46 41.2 44.2 5.8 1.8 IFK Göteborg 33 43 36.9 45.3 -3.9 -2.3 Häcken 54 51 40.5 47.8 13.6 3.2 Halmstad 32 50 30.3 48.0 1.7 2.0 Kalmar 38 58 33.5 50.8 4.5 7.3

Ser man till den nyss avslutade säsongen i allsvenskan landade Kim Hellbergs lag på en andraplats. Enligt statistiken skulle dock de grönvita ha lyft Lennart Johanssons Pokal i november istället för Mjällby AIF. Detta samtidigt som man tog 6.7 poäng mer än de förväntade 62. Nu återstår det att se hur Kalle Karlsson kommer att ta sig an uppgiften ta över efter den England-flyktande Hellberg.