Stödet till Kalle Karlsson efter direkta succén: ”Inte hans fel”

STOCKHOLM. Tre raka torsk under Kalle Karlsson har blivit två raka segrar under Henrik Rydström.

Men Montader Madjed tycker den förre tränaren fick för hård kritik.

– Det var inte hans fel. Jag gillade Kalle och jag gillar ”Henke” nu också, säger Hammarbys högerytter till FotbollDirekt.

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Inför VM valde Hammarby att sparka Kalle Karlsson efter blott ett halvår på posten. Sportchef Mikael Hjelmberg motiverade beslutet med att det främst handlade om ledarskap, inte om de tre raka förlusterna som Karlsson radat upp.

Dagen därpå höll Karlsson en egen presskonferens på Hotel Kungsträdgården i Stockholm för att tala ut om beskedet – innan den så VSK-förknippade 44-åringen la locket på.

Ny på posten blev i stället Henrik Rydström som direkt fått en flygande start som ny Bajentränare.

I allsvenska omstarten förra helgen efter VM-uppehållet blev det en meriterande 2-1-seger borta mot Elfsborg och nu under söndagen vann Bajen kassaskåpssäkert med 2-0 hemma mot Kalmar FF.

– Han har fått en bra start. Han har kommit in med bra energi. Vi hade inte vunnit på länge så det är skönt med två vinster på raken nu, säger Montader Madjed till FotbollDirekt.

”Är ju vi spelare som spelar…”

Bajens högerytter tycker dock att kritiken mot Karlsson varit för hård, något han nu berättar om för FD.

– Det var inte Kalles fel. Det är små marginaler i fotboll. Vi förlorade de sista matcherna men det var små marginaler. Hade vi vunnit de matcherna hade han kanske inte fått sparken. Man vet aldrig i fotboll. Det är synd, för jag gillade Kalle, säger Madjed ochj tillägger:

– Men jag gillar ”Henke” nu också. Jag har haft en bra relation med alla tränare som jag haft här i Hammarby.

Men du tycker inte att kritiken mot Karlsson var rättvis?

– Nej. Sedan förstår jag att man går på tränaren när man inte vinner på länge. Men det är ju vi spelare som spelar. Vi gör vårt bästa, men det var inte hans fel att vi inte vann där i slutet. I hans sista match tappade vi 2-0 till förlust 2-3… Det visar hur små marginaler det är.