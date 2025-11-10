Thomas Isherwood: ”Körde hela vägen in i kaklet för AIK”

SOLNA. 38 matcher under ett och ett halvt år.

Det var vad Thomas Isherwood hann med under sin tid i AIK.

– Jag vill bli ihågkommen för att alltid ge hundra procent, säger mittbacken efter matchen.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

För tre dagar sedan stod det klart att matchen mellan AIK och Halmstads BK skulle bli det sista Thomas Isherwood gjorde i den svartgula tröjan.

Nu har den spelats, AIK har förlorat och mittbacken har tackats av på Nationalarenan i Solna. Då menar 27-åringen att det inte direkt blev någon perfekt avslutning av den allsvenska säsongen.

– Det är ingen bra match från oss, och den här matchen summerar lite hur det är när vi inte får till det helt enkelt. Vi är inte nöjda med det här avslutet som grupp. Vi ville absolut få ett bra avslut med en vinst. Det var inte bra från oss, säger Isherwood efter matchen.

Att spela en sista match för en klubb är speciellt, och Isherwood väljer att se på sin tid i AIK med stolthet.

– Det var emotionellt. Jag har varit väldigt, väldigt ärad och stolt att jag har fått låna den här tröjan i ett och ett halvt år. Jag har varit väldigt stolt, det är det jag har att säga.

Under matchens gång syntes banderoller på AIK:s Norra Stå som hyllade mittbacken från Fruängen. På en av dem stod det att mittbacken var större än den före detta hårdföre mittbacken Terry Butcher.

Terry Butcher. Foto: Bildbyrån

– Jag är oerhört tacksam som jag sade innan. Jag kom hit på ett korttidskontrakt och har sagt till mig själv att jag vill bli ihågkommen för att alltid ge hundra procent. Vad som än händer hoppades jag att jag kunde lämna ett sådant avtryck, vilket jag tycker att jag lyckades med. Det är jag glad över och jag är väldigt tacksam över det stödet jag har fått sedan dagen jag kom hit.

Vad händer härnäst för din del?

– Nu börjar de tankarna komma in. Jag har haft fullt fokus här och har sagt till mina rådgivare att jag inte ville höra någonting fram tills imorgon. Jag körde in i kaklet för AIK in i de sista matcherna vilket var min prio. Allt brus utanför har människorna runt omkring mig fått ta hand om. Vi får se vad som händer imorgon, avslutar Thomas Isherwood.