TRE PUNKTER: Bajen med tvåans växel kan räcka långt

STOCKHOLM. Hammarby gjorde jobbet och inget mer än så.

Det var tre poäng som gällde och tre poäng blev det.

Då kan vare sig jag eller supportrarna heller klaga.

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Trots banderollen – väldigt mycket siesta

Hammarbyklacken med tydliga direktiv före avspark då de i samband med tifot vecklade ut en stor banderoll med budskapet ”Solo fiesta, no siesta” – bara fest, ingen vila.

Efter den intensiva starten på matchen med Paulos Abrahams tidiga 1-0-mål hamnade dock spelarna snabbt i semestermode. Det var väldigt mycket siesta på planen och ju längre halvleken led mot sitt slut, desto större sömnpiller blev det. Med andra ord, spelarna sket fullständigt i Bajenklackens uppmaning och Rydström sa säkerligen ett par väl valda ord i pausen – för det dröjde inte många minuter av den andra halvleken förrän det stod 2-0. Madjed med inspelet och Kalmar FF:s amerikan Aboubacar Keita olyckligt med bollen i eget nät. Därefter var matchen död och Bajen kunde då utan dåligt samvete mest spela av matchen. Tre poäng på kontot och ett Bajen med tvåans växel kan räcka långt. Nu är det sex pinnar upp till Sirius, men då ska det sägas att Uppsalalaget har två matcher till godo, men ändå. Det är styrkebesked att kunna städa av lag på det här sättet utan att anstränga sig.

Paulos Abraham kommer utmana om skytteligatiteln

Jag räknar med att Robbie Ure säljs i sommar. Kanske även Isak Bjerkebo. Då lämnar de två hetaste spelarna som gör upp om skytteligatiteln. Det innebär i sin tur att Bajens stekhete anfallare Paulos Abraham har än större chans på skytteligasegern. Sjunde målet kom i dag och det är fyra baljor upp till Ure. Ny tvåa efter i dag är Erik Botheim med sina två baljor i krossen mot Blåvitt är uppe på tio mål. Bakom finns också VSK:s skithus Mikkel Ladefoged på nio fullträffar. Ni hör, det kommer bli spännande även i år kring skytteligatiteln.

Oj vad klantigt av Victor Eriksson

Minut 94. Kassaskåpssäker 2-0-ledning. Då tog Hammarbys bästa försvarsspelare och kanske hela allsvenskans dito ett gult kort. Det innebär nu att Victor Eriksson missar hemmamötet med Degerfors om en vecka. Oj vad klantigt och onödigt.