STOCKHOLM. Uttåg från Europakvalet som enligt Kim Hellberg kommer ta lång tid att smälta, nu ett sent insläppt 2-1-mål mot Gais samtidigt som Mjällby i 95:e minuten gjorde 1-1 mot Djurgården.

Tja, det har varit några mardrömsdygn för Hammarby som kan visa sig avgörande för de grönvitas säsong när vi summerar 2025.

Video Hur slutar Premier League 2025/26?

Mergim Krasniqi en panter mellan stolparna – bäst på plan

Hammarby tryckte på, Krasniqi stod emot. Typ så. Och så om och om igen. Bajen saknade onekligen inte lägen i dag på 3Arena, men bortsett från Nahir Besaras drömfrispark blev det inga fler mål för de grönvita. Den 32-årige boråsaren svarade för en jättematch mellan stolparna och såg stundtals ut som rena pantern. Oj vad reflexsnabb han är. Bäst på plan i dag.

Bajen tappar mark – inte det här som laget önskade efter Rosenborg

Kim Hellberg sa i torsdags att uttåget mot Rosenborg skulle ta lång tid att smälta. Nu hoppades laget studsa tillbaka mot Gais, göteborgarna som var det senaste laget att slå Bajen i allsvenskan (för drygt en månad sedan på hemmaplan). Men i stället för revansch i dubbel bemärkelse vann Gais igen och gjorde Hammarbys senaste dygn än värre. Edvin Becirovics avgörande 2-1-mål kom i 88:e minuten och väl i 95:e kom målbesked från Strandvallen där Mjällby kvitterat mot Djurgården. Helt plötsligt har Hammarby fem poäng upp till serieledningen. Tabelltvåan har en uppförsbacke att bestiga nu med tio omgångar kvar att spela.

Besaras frispark matchens behållning

I halvtid skrev jag en krönika och döpte den till ”Skruva den som Beckh… Besara”. För det var verkligen Beckham-klass på den frispark i krysset som Nahir Besara satte efter kvarten spelad. Så skicklig som Södertäljesonen är på att få sina bredsidor att gå över muren och sedan dyka är sådan internationell klass och säg mig en bättre spelare i allsvenskan på liggande boll än Besara? Jag kommer inte på någon i alla fall. Trist bara för Besara och Hammarby att den pangträffen inte ledde till några poäng.