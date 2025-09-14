TRE PUNKTER: ”Dif-supportrarnas skadeglädje – har helt rätt om Bajen”

STOCKHOLM. Det galnaste Stockholmsderbyt på år och dar slutade 3-3 efter att Adam Ståhl brunkat in bollen med låret i matchens sista spark.

”Inget SM-guld för Hammarby”, skanderade Djurgården-supportrarna direkt efteråt och de har ju rätt, elva poäng upp till serieledande Mjällby kan Bajen aldrig ta ikapp.

Här är FotbollDirekts reporter Casper Nordqvists tre punkter från derbyt.

***

Förlåt för petningen, Adam Ståhl – vilken karaktär

Jag tog ut derbyts gemensamma drömelva inför matchen i dag – och jag övervägde länge om det skulle vara Hampus Skoglund eller Adam Ståhl till höger i min 3-5-2-formation. Nu valde jag Skoglund och det ber jag nu om ursäkt till dig för, Adam Ståhl. För vilken karaktär och vilken maskin den finländska landslagsspelaren från Borås är.

Kvitteringen till 2-2 kom via huvudet på hörna i andra halvlek och väl i matchens sista spark klev han fram och sköt bort Hammarbys SM-guldchanser med ett på Ståhl-manér brunka in 3-3 med låret – detta återigen efter hörna. Fjolårets sommarvärvning från Mjällby kommer göra det fortsatt svårt för Piotr Johansson att ta tillbaka högerbacksplatsen.

Dif-supportrarna har rätt – nu är SM-guldet kört för Bajen

Direkt efter 3-3 och slutsignal skanderade hela arenan bortsett från de grönvita ”Inget SM-guld för Hammarby”. Skadeglädjen är förståelig – och de har ju rätt. För efter Mjällbys 1-0-viktoria på Stora Valla i går var Bajen piskat att vinna i dag för att fortsatt ha hopp om guldet. Men efter Ståhls sista sekunden-kvittering är det elva poäng upp till serieledarna med bara sju omgångar kvar – och det hör ni själva, det är nästintill ett omöjligt uppdrag.

Det galnaste derbyt på år och dar – tack för underhållningen

Den första halvtimmen i det här derbyt innehöll det mesta och var för att uttrycka det milt väldigt underhållande. Likaså var den andra halvleken ett sjöslag där det svängde fram och tillbaka där kulmen så klart nåddes med Djurgårdens smått episka avslutning med räddad poäng och att samtidigt skjuta bort sin antagonist från guldet i matchens sista spark.

Foto: Bildbyrån

Det här derbyt var det galnaste på år och dar och det är bara att tacka för underhållningen. Fler sådana här derbymatcher med den här karaktären, tack!