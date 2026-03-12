TV: Hämnden i Djurgården efter utspelet

STOCKHOLM. Att Max Larsson och Patric Åslund har en speciell relation råder det ingen tvekan om.

Efter att det färska förvärvet från VSK smashat Åslund både en och två gånger kommer nu motattacken.

– ”Grisen” ska jag försöka få in i omklädningsrummet, säger mittfältaren om sin nygamle lagkompis i en tv-intervju med FotbollDirekt.

Först outade Max Larsson smeknamnet ”Potatispåsen” på Patric Åslund – därefter smashade han sin lagkompis för den kraftigt brända rygg från Djurgårdens träningsläger på Gran Canaria.

Vänsterbacken som värvats in från Västerås SK för att ersätta Keita Kosugi har tagit tillfället i akt i tv-intervjuer med FD både en och två gånger för att trycka till Åslund som han spelade med även i VSK innan Åslund lämnade för Dif sommaren 2024.

Åslund har för FD hintat om en motattack mot Larsson – och den kommer nu där han skrattar gott åt Larssons brända rygg på Gran Canaria som Åslund inte ville smörja in, vilket fick Larssons hud att flagna rejält.

– Jag tror inte killen gjort sig vän med solen förr heller, jag vet inte om han rört sig utanför sitt rum… Den där ryggen såg inte bra ut och jag vet inte om det röda gått bort ännu, så röd som den var, säger Åslund innan han brister ut i skratt.

– Jag kan väl ta på mig det litegrann för jag ville inte röra den, otroligt röd var den! Det var lite kul.

Forna VSK-duon delade rum under Djurgårdens läger på Gran Canaria i vinter – och Åslund ville inte smörja in Larssons rygg. Foto: DIFTV

Larsson har tidigare berättat att han och Åslund är bästa vänner. Då borde Åslund kanske vetat om Larssons lätthet för att bränna sig – eller?

– Vi var på resa i Frankrike en gång, men jag vet inte om han satt inne när vi andra solade. Solat ryggen har han nog inte gjort förut i alla fall, konstaterar 22-årige Åslund.

Med tanke på att Larsson outat dig som ”Potatispåsen”, hur mycket har du efter den brända ryggen nu kontrat med kräftan eller grisen?

– Haha! Grisen är bra, det ska jag försöka få in i omklädningsrummet, säger Åslund och tillägger:

– Nöff nöff-grisen, vi kör på det.