Domen kring Isak – endast aktuellt med inhopp mot PSG

Alexander Isak har tagits ut i Liverpools trupp mot Paris Saint-Germain.

Däremot kommer vi inte att få se anfallaren spela från start i dag.

”Det är endast realistiskt att han kommer in i slutet av matchen”, skriver Liverpool Echos Paul Gorst.

Under förra veckan var Alexander Isak nära att göra comeback i Liverpool, då han åter var i full träning efter en lång tids skadefrånvaro. Däremot togs han inte ut i den trupp som spelade FA-cupkvartsfinal mot Manchester City – och förlorade med 4-0.

Till kvällens kvartsfinal i Champions League, där Liverpool möter Paris Saint-Germain på Parc des Princes, har däremot den svenska landslagsstjärnan fått en plats i Arne Slots trupp.

Huruvida det är aktuellt med spel redan från matchminut ett står dock inte klart. Lyssnar man till journalisten Paul Gorst på lokaltidningen Liverpool Echo kommer Isak inte att få chansen på topp när domaren visslar igång matchen.

”Det kommer att vara en välkommen syn att se Alexander Isak ute på planen i en Liverpool-tröja igen i kväll, men den svenske landslagsspelaren kan realistiskt sett bara förvänta sig att få spela mot slutet av matchen på Parc des Princes”, skriver han.

Gorst delar även med sig av hur han tror att Liverpool kommer att formera sitt lag i kväll. Där har han valt att ställa upp i en 4-2-2-2-formation.

Mamardashvili; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz – Salah, Ekitike.



