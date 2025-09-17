Efter skallningen – Carvajal sågas: ”Så dumt”
Dani Carvajal tappade huvudet i matchen mot Marseille och visades ut.
Nu sågas den 33-årige veteranen.
– Vi behöver ha en konversation, säger Real Madrid-tränaren Xabi Alonso enligt Madrid Zone.
Det var under tisdagens Champions League-match mellan Real Madrid och Marseille som Dani Carvajal stod för en rejäl blunder.
Detta då han, en bit in i den andra halvleken, riktade en skalle mot Marseille-keepern Geronimo Rulli och senare fick syna det röda kortet.
Efter matchen menade Real Madrid-tränaren Xabi Alonso att hans ytterback kunde ha skött situationen bättre.
– Det röda kortet kunde lätt ha undvikits. Vi behöver ha en konversation, säger Alonso enligt Madrid Zone.
Den förre Real-spelaren Ruud Gullit menar även han att aktionen inte var den bästa från Carvajal.
– För en spelare med så mycket erfarenhet så var det som Carvajal gjorde så dumt, säger Gullit enligt samma medie.
Carvajal spelade inte från start i matchen utan kom in redan efter tre minuter, till följd av en skada på Trent Alexander-Arnold. Däremot menar Alonso att skadans art inte är så allvarlig.
– Jag tror att Trents skada inte är så farlig som den ser ut. Låt oss se, avslutar Xabi Alonso.
