Hoppfullt kring Bergvall efter märkliga scenerna 

Lucas Bergvall uppges må bättre efter smällen i Premier League senast.

Men enligt FotbollDirekts uppgifter kommer det ändå att vara osäkert in i det sista om det blir spel i morgon mot FCK.

Foto: Alamy

Det gick inte många minuter i helgens toppmöte mot Chelsea innan Lucas Bergvall, 18, träffades stenhårt i huvudet av en boll.

Tottenham Hotspur-tränaren Thomas Frank och klubbens medicinska team tog det säkra före det osäkra och bytte ut Bergvall som gestikulerade och visade att han ville fortsätta. Tv-kommentatorer beskrev märkliga scener.

Efter derbyförlusten konstaterade tränaren att det handlade om en lättare hjärnskakning. Men frågan är om det är så?

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Bergvall byttes ut. Foto: Alamy

Enligt en engelsk journalist som bevakar Tottenham, som FotbollDirekt varit i kontakt med, finns indikationer om att svensken har klarat sig från en hjärnskakning, det vill säga att Frank kan ha varit lite för snabb med sitt uttalande.

När det kommer till tisdagens Champions League-möte med danska FC Köpenhamn i London så uppges det nu osäkert in i det sista om han görs tillgänglig – eller om han sparas till lördagens möte med Manchester United i ligan.

CL-matchen mellan Tottenham Hotspur och FC Köpenhamn startar klockan i morgon, tisdag, klockan 21:00.