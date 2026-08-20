Klart: Så straffas IFK Göteborg av Uefa – riskerar tomma läktare

IFK Göteborg-supportrar orsakade skadegörelse i samband med bortamatchen mot FCI Levadia Tallinn. Nu straffar Uefa klubben.

Det handlar om en villkorlig dom, samt hundratusentals kronor i böter.

Foto: Estlands fotbollförbund/ Bildbyrån

IFK Göteborg inledde kvalspelet till Uefa Conference League i somras mot FCI Levadia Tallinn. Blåvitt vände och vann i dubbelmötet, efter en 3–1 seger på bortaplan.



Men efter segern präglades rubrikerna i media av något helt annat. De tillresta Blåvitt-supportrarna orsakade nämligen stor skadegörelse på bortasektionen, där framför allt toalett-området fick sig en rejäl omgång. Klubben var snabbt ute och fördömde samt tog avstånd från skadegörelsen.

Straffas med böter



Nu kommer domen från Uefa. Framför allt straffas IFK Göteborg med böter, på 15 000 euro, för skadegörelsen på bortasektionen. Det motsvarar drygt 166 000 svenska kronor. Klubben ska även kontakta Levadia Tallinn inom 30 dagar för att ersätta skadorna som orsakats.



Dessutom straffas IFK Göteborg med en villkorlig dom. Det handlar om att klubben inte får sälja några biljetter till en bortamatch i Uefa, men eftersom domen är villkorlig krävs det ytterligare någon form av överträdelse för att straffet ska träda i kraft. Prövotiden är på 2 år.



Blåvitt straffas också med ytterligare 10 000 euro i böter för att ”sprida ett budskap som inte är förenligt med sport”. Det är dock oklart vad för slags budskap som ska ha förekommit.