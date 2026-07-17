Felicia Schröder slog rekord som den dyraste värvningen någonsin.

Men 19-åringen får sällskap i stortransfers denna sommar.

Bildmontage, Felicia Schröder och Johanna Rytting Kaneryd. Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av juni som det till sist stod klart att den 19-åriga supertalangen Felicia Schröder lämnade Häcken för utlandet. Valet föll på den spanska giganten Real Madrid och transfern blev den dyraste någonsin inom damfotbollen.

– Det är en historisk försäljning som stärker både damfotbollen och BK Häckens position internationellt, sa Häckens fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

Den exakta prislappen som ”Las Blancas” betalade för 19-åringen är ännu höjd i dunkel men enligt tidigare medierapporter landade summan på omkring 1,5 miljoner euro (motsvarande drygt 16,5 miljoner kronor).

Rytting Kaneryd näst dyrast

Men Schröder är inte den enda svenska storstjärnan som har fått en storflytt denna sommar. I förra veckan stod det klart att Johanna Rytting Kaneryd, 29, lämnar Chelsea för franska Lyon i en affär som enligt uppgifter landade på omkring 600 000 euro (drygt 6,6 miljoner kronor).

Med det blev ”JRK” den näst dyraste transfern under sommarens transferfönster, tillsammans med Janou Levels och Lisa Baum. De två största övergångarna under sommarfönstret 2026 är alltså båda svenskor.