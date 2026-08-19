NORDQVIST: ”Ett svenskt jättefiasko – det är pinsamt”

Hammarby vann inte en match. Gais rök direkt.

Blåvitt är ute och nu är Sveriges enda hopp om Europa Mjällby.

Låt mig säga att ett Europa League är enda räddningen och därför får svensk fotboll hålla andan i dubbelmötet med Red Bull Salzburg.

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Jag vet, oavsett hur det går mot österrikiska bjässen spelar Mjällby Europafotboll i höst.

Segern mot Lincoln från Gibraltar gjorde det därefter omöjligt för Maif att bomma Europa.

Men Conference League är något annat än Europa League.

Under torsdagen tar svenska mästarna som minst sagt blandat och gett i årets allsvenska emot storklubben Red Bull Salzburg med retur i Österrike veckan därpå.

För att på något sätt rädda svensk klubblagsfotbolls heder i år behöver Mjällby vinna playoffet och då ta sig in till höstens Europa League.

Att på nytt falla som mot Yaya Tourés Slovan Bratislava blir ett slag för mycket under bältet på de allsvenska klubbarna.

För visst får man säga att det varit en fiasko i sommar. Gais skämde ut sig i Danmark genom att följa upp 1-0-segern från svensk mark till att åka på pumpen med 6-0 (!) i returen mot Nordsjälland.

Bajen vann inte en enda match med uttåg mot Anderlecht i Europa League och mot polska Raków i Conference League.

IFK Göteborg svarade visserligen upp efter pinsamma 1-2 hemma mot estländska Tallinna FCI Levadia med att vinna returen nere i Baltikum efter förlängning och ska absolut inte skämmas för uddamålsuttåg mot belgiska Gent i rundan därefter. Men det blev ju ändå trots allt det… uttåg.

Två norska lag i Champions League-playoff

Tre av fyra svenska lag ute och nu står vi alltså enbart med Mjällby som flaggskepp. Lilla Mjällby från Listerlandet som 2018 spelade i ettan norra.

Blir det torsk i playoffet mot Salzburg och Conference League i höst kommer det här får betraktas som ett svenskt jättefiasko i Europaspelet kontra våra nordiska grannländer från Norge och Danmark (Viking och Bodö Glimt från välmående fotbollslandet Norge spelar exempelvis båda playoff till Champions League). Det är pinsamt och skämmigt att se kontrasterna.

Skräller Maif och tar sig vidare till Europa League, ja då kan vi med nöd och näppe pusta ut från skamgränsen.

Men det ska nog mycket till. Elliot Stroud och Abdoulie Manneh är namn som båda lämnat för större ligor mitt i brinnande Europaspel vilket vittnar om vart prioriteten legat någonstans.