TRE PUNKTER: ”Oväntat men inte fel – nya tider i Bajen”

STOCKHOLM. Hammarby tryckte på för kvittering hemma mot Anderlecht.

Då bytte Henrik Rydström ut sin kapten och fixstjärna Nahir Besara.

Oväntat men inte fel sett till hur det såg ut, men Besara out i ett sådant här viktigt läge vittnar om att det är nya tider i Hammarby.

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Anderlecht såg trots utvisningen på Nathan-Dylan Saliba i 79:e minuten att stå pall och lösa en blytung 1-0-viktoria inför närmare 24 000 åskådare i Stockholm efter ukrainaren Danylo Sikans drömfrispark ribba in redan efter sex minuter. Men Frank Junior Adjei ville annat. Efter sitt inhopp i 86:e minuten när han ersatte Victor Lind dröjde det bara tre minuter innan han i 89:e vräkte in kvitteringen i nättaket från nära håll. 1-1 så klart ett betydligt bättre resultat än 0-1 i baken även om det kommer bli tufft för Hammarby på belgisk mark, men å andra sidan var det ju exakt samma utgångsläge i fjol med 0-0 hemma mot Royal Charleroi för att redan i returen i Belgien vinna med 2-1 efter Victor Erikssons avgörande precis före straffsparksavgörandet.

Saknaden av Nikola Vasic var påtaglig trots allt

Han var inte speciellt önskad och lämnade Hammarby efter minimalt med speltid. Därmed blev sagan Nikola Vasic och sina drömmars klubb Bajen inte så lyckad som bägge parterna hoppades. I helgen dagarna efter flytten till Gais berättade han besviket om de uteblivna chanserna i grönvitt – men i kväll hade han behövts. När Hammarby tryckte på i andra halvlek och slog in bollar i boxen saknades 190 centimeter boxspelare Vasic. Han hade varit perfekt att slänga in och att Elohim Kaboré som prioriterades före av både Kalle Karlsson och nu Rydström inte ens byttes in vittnar om att Vasics spelartyp hade behövts i kväll.

Oväntat men inte fel – nya tider i Bajen

Han har varit Hammarbys stora poängmaskin och viktigaste spelare sedan återkomsten till klubben 2022. Men på sistone har det gått motigare för Nahir Besara. Det här var sjunde raka tävlingsmatchen utan mål eller assist – och med kvarten kvar när de grönvita tryckte på för en kvittering byttes Besara ut mot Oscar Johansson Schellhas. Oväntat men inte fel. Besara som själv fick svara på frågor om uteblivna poängskörden inför mötet med belgarna kommer definitivt resa sig, det är trots allt bara två månader sedan han gjorde hattrick mot MFF – men i den här matchen var bytet av Rydström inte fel. Nya tider i Hammarby att ta ut sitt största namn i säsongens hittills största match.