”Det gör ont att han sågar Robin så totalt”

Robin Olsen är i konflikt med Jon Dahl Tomasson.

Det smärtar Fredrik Ljungberg.

– Det gör mig ont att se när han sågar Robin så totalt, säger han i Viaplay.

Det var i går som landslagsmålvakten Robin Olsen meddelade att han lägger av i ”Blågult”. Därefter riktade keepern hård kritik mot förbundskapten Jon Dahl Tomasson och berättade att han inte kommer att spela i landslaget så länge dansken står vid sidlinjen.

Under onsdagen bemötte ”JDT” Olsens attack och sa att ”Olsen svikit sina lagkamrater”.

– Jag kan tycka att man kan kritisera tajmingen och sättet det förmedlas på, säger Jonas Olsson i Viaplay-studion.

Fredrik Ljungberg fyller i:

– En fotbollsspelare har offrat i stort sett allting. Andra har gått ut med tjejer eller gått på bio – nej, jag ska gå och träna extra. Det är 60-80 tusen när de spelar matcher som skriker allt vad de kan för att du ska må dåligt. Då måste man bygga upp en mur så att man kan klara det. Den delen måste man se när man ser vad som händer här.

– När Jon Dahl går ut och säger att han förråder sina lagkamrater, det är väldigt, väldigt hårda ord. Robin är förbannad för det som har hänt mellan honom och Jon – inte för att förråda sina lagkamrater. Det gör mig ont att se när han sågar Robin så totalt, fortsätter Ljungberg.