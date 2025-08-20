Efter Kulusevski – här är nästa namn som missar VM-kvalmatcherna

I måndags kom beskedet att Dejan Kulusevski missar VM-kvalmatcherna mot Slovenien och Kosovo i september.

Nu ser det allt att döma ut som att Carl Starfelt går samma öde till mötes.

Det är Celta Vigo som själva går ut med att sin mittback Carl Starfelt missar mellan tre och fyra veckor på grund av skada.

Starfelt missade La Liga-premiären hemma mot Getafe i helgen (förlust 0-2) och tvingas nu vila ytterligare.

Detta innebär med största sannolikhet att han missar VM-kvalmatcherna mot Slovenien och Kosovo i början av september.

Det gör som bekant även Dejan Kulusevski vilket förbundskapten Jon Dahl Tomasson meddelade i måndags.

Även Emil Holm missar troligen landslagets matcher i september på grund av skada.