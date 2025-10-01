NORDQVIST: ”Det här är bara ovärdigt, Robin Olsen”

Redan när beskedet kom i går fick jag en bitter smak i munnen.

När attacken sedan kom mot Jon Dahl Tomasson kändes det bara ovärdigt.

Din plats som etta i landslaget ska inte vara fredad efter dina senaste månader, Robin Olsen.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Robin Olsen missade hela Nations League i fjol på grund av sin huvudskada. Ersättaren Viktor Johansson klev in och gjorde det med bravur.

Ändå var det nu Olsen som året senare fick chansen i VM-kvalet. Resultatet? En dundertavla mot Slovenien som kostade Sverige segern följt av en ny skakig insats i fiaskot mot Kosovo.

Då ska man komma ihåg flera minst sagt svaga insatser i Malmö FF-tröjan sedan återkomsten till allsvenskan i somras.

Ska Robin Olsen vara fredad från att petas? Nej. Att han då kvällen innan landslagsuttagningen mot Schweiz och Kosovo i oktober, en samling som blir helt avgörande för lagets chanser att nå världsmästerkskapet, då väljer att sluta i landslaget gav mig redan då en bitter smak i munnen. Det kändes egoistiskt och samtidigt skitnödigt, att inte våga ta upp kampen med Johansson.

För det är klart att det var så, att Tomasson gett Olsen beskedet att han inte längre skulle vara etta. Det förstod man ju direkt. Tajmingen som Bojan Djordijic var inne på i gårdagens Champions League-studio var förstås usel. Alla spelare kan petas om man inte presterar, så även målvakter. Viktor Johansson har i Olsens senaste tidens svaga prestationer gjort sig förtjänt av att kastas in i hetluften igen, och då är det beklagligt att Olsen inte kan köpa det.

Foto: Bildbyrån

Värre blev det senare under gårdagskvällen när Olsen öppnade upp om beslutet att sluta i landslaget, detta i en exklusiv intervju med Sportbladet. Det var då Olsen tog heder och ära av förbundskapten Tomasson.

”Jag och Jon Dahl Tomasson satt vid samlingen för en månad sedan där han säger att jag är etta, att jag ska vara förstemålvakt. Och som alla vet gjorde jag ett misstag mot Slovenien och sånt är aldrig kul. Men sen fick jag ett samtal av honom i går att han ska byta ut mig och då kände jag att han är en ledare som jag inte vill jobba under. Därför väljer jag att tacka för mig, i alla fall så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten”.

”Tomassons uppgift är att ta Sverige till VM, inte pleasa det gamla gardet”

Det här är en hårtork av rejäla mått – och även om jag förstår Olsens besvikelse och stolthet att som etta sedan Isakssons exit sommaren 2016 tycker jag att det här är ovärdigt. Tomasson ringer och förvarnar dagen innan uttagningen att han vill byta förstamålvakt, men att han vill ha med Olsen i truppen. Det är respekt att ringa det samtalet dagen innan, tycker jag. Men att då slakta sin förbundskapten som Olsen gör… jag gillar det inte, och det kommer dessutom från en flerbarnspappa som fyller 36 om några månader. Han borde kunnat skött det snyggare med all erfarenhet från fotbollen och livet som han samlat på sig.

Det här kommer så klart bli en megasnackis på dagens landslagsuttaning med Tomasson, likaså i de mixade zonerna dagarna före Schweiz-matchen. Det snor fokus från de absolut viktigaste kvalmatcherna på evigheter.

Olsen säger i intervjun med Sportbladet att han bara väntat på att bli utbytt av Tomasson, på samma sätt som vännerna Emil Forsberg och Ludwig Augustinsson också fasats ut (och likaså i Malmö FF där namn som Rasmus Bengtsson och Behrang Safari inte var önskade av Tomasson).

Men Forsberg spelar nu sin fotboll i MLS och det finns bättre spelare på hans position, likaså finns nu Gabriel Gudmundsson, Samuel Dahl och Daniel Svensson på vänsterbacken som alla också ska gå före Augustinsson. Det här landslaget ska inte baseras på nostalgi, vilka som var bäst i VM 2018. Det är här och nu som gäller.

Tomassons uppgift är att försöka ta Sverige till VM, inte att pleasa det gamla gardet med gratisplatser i startelvan eller truppen.