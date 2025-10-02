Shaaban om Olsen mot JDT: ”Kan bara titta till mig själv”

Robin Olsen har tagit för sig i det svenska herrlandslaget.

Den förre landslagsmålvakten Rami Shaaban ger sin syn på beslutet.

– Man vet inte vad som är sagt, Robin Olsen säger en sak, Jon Dahl Tomasson en annan, säger han till SVT.

Foto: Bildbyrån

I tisdags kom det oväntade beskedet att Robin Olsen valt att tacka för sig i landslaget.

Malmö FF-målvakten hävdade han fått beskedet att han inte skulle stå matcherna mot Schweiz och Kosovo, något som fick honom att kritisera Jon Dahl Tomasson.

– Han är en ledare som jag inte vill jobba under, sa han till Sportbladet.

Under gårdagen, när landslagstruppen togs ut, så valde Jon Dahl Tomasson att kritisera Olsen.

– Jag är besviken på reaktionen, han har svikit sina lagkamrater genom att vädra sin kritik öppet, sa Tomasson under presskonferensen.

Nu uttalar sig den förre landslagsmålvakten Rami Shaaban i frågan.

– Har Jon Dahl Tomasson sagt att ”Du är förstemålvakt”, sedan gör han ett misstag och blir bänkad. Då tycker jag att det är dåligt ledarskap. Är inte det sagt… Jag kan bara titta till mig själv: Jag spelade aldrig i landslaget för förbundskaptenen, utan för svenska folket, mina minnen och nära. Även om jag skulle haft en förbundskapten som jag inte gillade – rings det från landslaget skulle jag komma alla dagar i veckan, säger 50-åringen till SVT.

Shaaban gjorde under sin karriär 16 landskamper för Sverige.