Brahim Díaz tok-sågas: ”Ska banne mig ha skit”

Marockos stjärnspelare Brahim Díaz hade chansen att avgöra AFCON-finalen.

Då slog Real Madrid-spelaren en ”Panenka”-straff som räddades och Senegal blev afrikanska mästare.

– Jag hade varit galen på honom som lagkompis, säger Martin Åslund i Viaplays TikiTaka-studio.

Marocko var en hårsmån från att bli krönt till afrikansk mästare när Real Madrid-spelaren och AFCON-målsprutan Brahim Díaz tilldömdes en straff i finalens absoluta slutskede i går, söndag.

Då valde succéspelaren att dra till med en chippad straff, en så kallad Panenka, mot Senegal-keepern Édouard Mendy. Problemet? Straffen gick rakt i målvaktens famn och Senegal avgjorde AFCON-finalen i förlängningen.

– När man missar en ”Panenka”-straff så ser det väldigt dumt ut, det får man ändå säga, säger experten Martin Åslund i Viaplays TikiTaka-studio.

I stället för att bli hjälte för Marocko blev Brahim Díaz stor syndabock när hela fotbollsvärlden häpnade över den missade straffen i finalens 114:e (!) minut.

– Premissen är att om man gör något svårt och lyckas, då är det fair, men gör man något svårt och misslyckas, då ska man banne mig ha skit. Jag tyckte inte synd om honom efteråt. Han ville spela hjälte i ett läge där han borde ha fokuserat på att avgöra matchen. Jag hade varit galen på honom som lagkompis, säger Åslund.

