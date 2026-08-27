Drar tillbaka bojkott – kommer hålla ett öga på Fifa

Uefa häver officiellt sin bojkott av Fifas tävlingar.

Samtidigt hotar man med nya åtgärder om kraven inte följs.

– Detta beslut kan omprövas omedelbart om omständigheterna kräver det, skriver Uefa i ett uttalande.

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Nyheten slog ner som en bomb för en dryg månad sedan.



Gianni Infantino meddelade sina planer om att sälja av andelar av Fifas mästerskap till privata investerare genom ett nystartat dotterbolag. Uefa meddelade kort därpå att man tänkte bojkotta VM så länge planerna var gällande.

Trots att Fifa sedermera skrotade planerna har inte Uefa officiellt dragit tillbaka sina hot – för ens nu.

Federationen meddelar att Fifa uppfyllt Uefas två krav för att häva sin bojkott. Dessa var att förslaget skulle bli ”oåterkalleligt och permanent tillbakadraget”, samt att det ”inte kommer att återkomma i någon annan form, konstruktion, under något annat namn eller i något annat utförande”.

Till följd av detta har Uefa efter ett möte i Monaco under torsdagen beslutat man kommer delta i Fifas tävlingar framöver. Samtidigt meddelar man att ”detta beslut kommer att följas upp kontinuerligt och kan omprövas omedelbart om omständigheterna kräver det”.

Under torsdagen kom det också uppgifter från Sky Sports gällande att Uefa vill ställa Fifa-presidenten Gianni Infantino inför rätta med anledning av ”en bedrägligt uppblåst värdering som marknadsförts av Infantino för hans egen vinning”.

Detta kopplat till det föreslagna dotterbolaget som Fifa ville värdera till 20 miljarder dollar, där





















har Uefa därför beslutat att tills vidare häva de europeiska lagens tillbakadragande från Fifas tävlingar under den kommande säsongen. Det inkluderar U20-VM för damer, U17-VM och U17-VM för damer.

Detta beslut kommer att följas upp kontinuerligt och kan omprövas omedelbart om omständigheterna kräver det.