Jürgen Klopp: ”Telefonen ringde – men inte från Madrid”

Real Madrid har sparkat tränaren Xabi Alonso.

Nästan direkt ryktades Jürgen Klopp till att ta över den spanska klubben.

– Telefonen ringde faktiskt, säger Klopp till ServusTV.

Foto: Alamy

Under måndagen meddelade Real Madrid att tränaren Xabi Alonso fått sparken. Ersättaren presenterades direkt i form av B-laget Castillas tränare Alvaro Arbeloa.

Samtidigt som Alonsos sorti bekräftades kom uppgifterna att den tidigare Liverpool-tränaren Jürgen Klopp är en av kandidaterna till att ta över ”Los Blancos”.

Tysken, som numera är global fotbollschef för Red Bull, kommenterade senare ryktena.

– Min telefon ringde faktiskt – men inte från Madrid. Det fanns dock några personer som kände att de behövde ta upp det (uppgifterna) med mig, säger han till österrikiska ServusTV.

Klopp uttryckte även sorg över att Alonso tvingats lämna Real Madrid.

– Generellt sett är det ett tecken på att allt där inte är 100 procent rätt när Xabi Alonso, som under två år i Leverkusen visade vilken enastående tränartalang han är, måste lämna Real Madrid bara ett halvår senare, säger han och fortsätter:

– Jag tycker verkligen synd om honom, för jag anser att han är en fantastisk tränare. Det har ingenting med mig att göra och det triggade inte heller någonting hos mig.

Jürgen Klopp har i fjol kopplats ihop med att ta över Real Madrid då Alonso hängde löst.