Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Häcken på väg mot Europa-avancemang

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Häcken har vittring på avancemang i Europa.
Svenska mästaren har 0–0 mot Inter i halvtid.

251119 Felicia Schröder och Alice Bergström i Häcken samt Benedetta Glionna i Inter under UEFA Women’s Europa Cup-matchen mellan Inter och Häcken den 19 november 2025 i Milano.
Foto: Bildbyrån

✔️ Matchen slutade 0–0 och Häcken tog sig till kvartsfinal!

BK Häcken skrällde och vann mot italienska Inter i det första mötet i Europa Cup-åttondelen förra veckan.

Efter 45 spelade minuter av returmatchen i Milano är Häcken nära kvartsfinal i den europeiska tävlingen. Den svenska mästaren har med sig 0–0 i halvtidspaus och om resultatet står sig går Hisingslaget vidare i Europa Cup.

Det första mötet mellan lagen slutade 1–0 till Häcken.

Startelvor:

Inter: 
Runarsdottir – Bowen, Milinkovic, Ivana, Merlo – Csiszar, Santi, Magull – Vilhjalmsdottir, Wullaert, Glionna. 

BK Häcken: 
Falk – Bergström, Sandbech, Luik, Wijk – Wickenheiser, Sanvig – Tindell, Anvegård, Jusu Bah – Schröder. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt