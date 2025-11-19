Häcken på väg mot Europa-avancemang

Häcken har vittring på avancemang i Europa.

Svenska mästaren har 0–0 mot Inter i halvtid.

Foto: Bildbyrån

✔️ Matchen slutade 0–0 och Häcken tog sig till kvartsfinal!

BK Häcken skrällde och vann mot italienska Inter i det första mötet i Europa Cup-åttondelen förra veckan.

Efter 45 spelade minuter av returmatchen i Milano är Häcken nära kvartsfinal i den europeiska tävlingen. Den svenska mästaren har med sig 0–0 i halvtidspaus och om resultatet står sig går Hisingslaget vidare i Europa Cup.

Det första mötet mellan lagen slutade 1–0 till Häcken.

Startelvor:

Inter:

Runarsdottir – Bowen, Milinkovic, Ivana, Merlo – Csiszar, Santi, Magull – Vilhjalmsdottir, Wullaert, Glionna.

BK Häcken:

Falk – Bergström, Sandbech, Luik, Wijk – Wickenheiser, Sanvig – Tindell, Anvegård, Jusu Bah – Schröder.