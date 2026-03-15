Mak Linds första seger i nya klubben – Wickenheiser med debut

Den första omgången i NWSL är startad.

Mak Lind tog sin första seger i debuten som tränare för North Carolina Courage.

Foto: Bildbyrån

Efter fjolårssuccén lämnade Mak Lind BK Häcken för att prova vingarna. Ny klubb blev amerikanska North Carolina Courage i NWSL. Under söndagen spelade klubben sin fösta match för säsongen och därmed gjorde Lind debut som tränare i sitt nya lag.

Den svenska tränaren fick bästa möjliga start. North Carolina Courage vann med 2–1 mot Raceing Louisville.

Även den före detta Häcken-spelaren Carly Wickenheiser fick göra debut i NWSL och sin nya klubb.